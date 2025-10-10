Telles projeta confronto equilibrado e diz que Pelotas vai propor o jogo contra o Esportivo

Técnico concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Daniel Costa / Grupo RBS

Após duas semanas sem jogos oficiais, o técnico Alessandro Telles projeta um duelo difícil para o Pelotas diante do Esportivo, neste domingo (12), pela quinta rodada da Copa FGF. As equipes se enfrentam a partir das 15h30min, na Boca do Lobo.

— Cada jogo é o mais importante. Esse é um jogo difícil, porque o Esportivo é uma equipe aguerrida, que briga muito e tem uma transição ofensiva muito boa. Provavelmente vamos ter que propor o jogo, e quando você propõe, fica mais exposto. Mas trabalhamos bastante isso e acho que a equipe está preparada — afirma.

Durante o período sem partidas, o Pelotas buscou evoluir a parte física e corrigir detalhes que vinham sendo trabalhados desde o início da competição, como a circulação de bola e a compactação entre os setores.

— Conseguimos melhorar a circulação, tirar a bola do setor de pressão, e isso apareceu bem no jogo-treino. Ainda estamos um pouco espaçados, mas melhoramos. É jogo a jogo, o importante é ver essa evolução nas partidas — explica.

O treinador também destaca que a equipe deverá atuar com linhas mais avançadas diante de um adversário que tende a jogar retraído.

— A nossa abordagem tem que ser mais rápida, encurtar os espaços e roubar a bola o quanto antes. Quando conseguimos isso, ficamos mais próximos do gol e temos mais chance de criar. A circulação precisa ser rápida para tirar da pressão e encontrar nossos extremos no mano a mano — detalha.

A pausa também serviu para recuperar o lateral-direito Nicolas Ferri e o atacante Gustavo Ermel, que tinham lesão muscular. Além deles, o zagueiro Darlan, que cumpriu suspensão contra o Inter, também retorna.

Com todo o elenco à disposição, o técnico deve repetir a escalação da equipe que venceu o Aimoré na estreia, por 1 a 0. O provável time do Pelotas para domingo tem: Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Vinícius Kiss, Lucas Hulk e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano.

Motivação

Telles também ressalta a importância de manter o foco e a intensidade, mesmo após o período sem jogos.

— Quando não tem jogo, o foco naturalmente cai, mas o grupo é consciente. Batemos muito na tecla de que precisamos elevar o nível, porque o Pelotas passa a ser uma equipe a ser batida. Cada jogo temos que ser melhores que o anterior — reforça.

O técnico ainda comenta sobre a motivação extra para dar ao torcedor a vitória como presente de aniversário de 117 anos do clube — comemorado no sábado (11):