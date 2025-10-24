Telles cobra inteligência e foco dos pendurados do Pelotas antes do clássico Bra-Pel

Técnico concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (24). Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas entra em campo no domingo (26), às 15h30min, na Boca do Lobo, diante do Juventude, pela sexta rodada da Copa FGF. Mesmo com três jogadores pendurados antes do clássico Bra-Pel, Alessando Telles garante que irá com força máxima e que os atletas devem ser inteligentes em campo para evitar o cartão amarelo.

O lateral-direito Nicolas Ferri, o volante Victor Oliveira e o goleiro Rodrigo Mamá acumulam dois cartões amarelos.

— Nós sabemos do risco. O Mamá, como goleiro, é muito mais fácil controlar o cartão. O goleiro, eu digo sempre, toma cartão se ele quiser. Se ele não quiser, ele não toma cartão. Já o Nicolas e o Vitor, principalmente por serem homens de marcação, têm esse risco maior — explicou o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24).

O comandante destaca que o elenco tem consciência da importância de manter o equilíbrio emocional para evitar ficar de fora do clássico. Mesmo assim, Telles garante que o foco da equipe está totalmente voltado para o Juventude:

— Temos que ter inteligência e saber que temos um clássico na próxima semana, mas o jogo a ser jogado é esse. Temos que ter inteligência porque precisamos desse resultado também.

Projeção para o duelo diante do Juventude

Ao projetar o confronto diante do Juventude, Telles destaca o desafio de encarar uma equipe jovem, mas com padrão tático definido e alta intensidade. Segundo ele, o Pelotas precisa impor seu ritmo e ser protagonista, especialmente por estar jogando em casa.

— O Juventude é uma equipe que tem um padrão de jogo bem definido. Principalmente nos dois últimos jogos que nós trabalhamos, contra o Aimoré e o Inter. É um time intenso, que tem uma marcação forte na frente, sobe com até seis jogadores para pressionar — apontou.

Leia Mais Brasil e Pelotas podem garantir classificação antecipada na Copa FGF neste fim de semana

Sem Jean Roberto, fora por lesão na panturrilha, Telles ainda não encontrou o substituto ideal:

— Ontem (quinta-feira) tentamos outra estratégia, outra forma de jogar. Não fiquei muito satisfeito porque imaginava conseguir pressionar mais alto, mais forte, e isso não aconteceu, mas tenho outras alternativas.

A tendência é que o treinador opte pela entrada do volante Vitor Oliveira, adiantando Vinicius Kiss. Otávio também já substituiu o meia em algumas partidas na Copinha e pode fazer a função. Apesar disso, o treinador promete manter a mesma estrutura tática que vem sendo usada desde o começo da competição.