Técnico do Xavante projeta Bra-Pel: “Entrar para a história com um bom resultado”

Gilson Maciel participou de quatro clássicos Bra-Pel como jogador do Xavante em 1992. Daniel Costa / Grupo RBS

Passada a vitória sobre o Inter Sub-20 por 2 a 0, neste sábado (25), o técnico do Brasil de Pelotas, Gilson Maciel, vira suas atenções para o clássico Bra-Pel, marcado para o próximo domingo (2), às 15h, no estádio Bento Freitas, pela oitava rodada da Copa FGF.

Atleta do Brasil em 1992, Gilson destaca a emoção do reencontro com o estádio Bento Freitas e o significado do clássico Bra-Pel em sua trajetória.

— Hoje (sábado), quando eu entrei no Bento Freitas, passou um filme. Eu estive ali como atleta e queria muito a vitória. Ver o estádio pulsando de novo é maravilhoso. Agora, quero o torcedor Xavante aqui (no Bra-Pel), porque aqui dentro tem que ser feita a diferença — disse o treinador, em coletiva de imprensa.

O Xavante quer repetir a dose do último clássico — quando venceu o rival no Bento Freitas — e fazer valer o fator local para conquistar a vaga à semifinal da Copinha:

— O Bra-Pel mexe com a cidade, e eu quero entrar para a história também com um bom resultado dentro do nosso estádio.

A briga pela liderança será um ingrediente a mais para o clássico 370. Atual líder da competição, o Xavante pode ser ultrapassado pelo rival no domingo (26), caso o Lobo vença o Juventude.

Vitória sobre o Inter e ajustes na equipe

Antes do clássico, o Brasil garantiu mais três pontos e manteve a invencibilidade na Copinha. Gilson avalia que o time alternou bons e maus momentos ao longo da partida:

— Tivemos dois tempos bem distintos. No primeiro, nós começamos sem conseguir encaixar a marcação. Depois tomamos as ações do jogo e poderíamos ter feito mais de um gol. Já no segundo, a gente não conseguiu segurar a bola na frente.

O treinador destaca ainda que o Brasil precisa equilibrar intensidade e organização.

— Quem trabalha aqui sabe que o Brasil é um time que briga muito, que não é um time de toque. Mas talvez, em alguns momentos, a gente tenha apressado alguns movimentos e não tenha feito os gols que apareceram — avaliou.

Departamento médico

Mesmo sem suspensos para o clássico, Gilson pode ter um desfalque importante. O zagueiro e capitão Vitor Becker deixou o gramado ainda no primeiro tempo, com dores na perna direita, e será reavaliado:

— O Becker vai fazer exame, esperamos que não seja nada grave. O Yuri já tinha levado um pisão no jogo contra o Aimoré, e ficou difícil. Mas ele não tem problema nenhum. A gente tem que ver o Becker, como vai reagir — detalha.

Após o jogo, Becker apareceu caminhando com dificuldades e afirmou que "infelizmente" teria sido algo mais sério, mas que ainda precisa da confirmação no exame.