Sócios aprovam e Brasil de Pelotas é o primeiro time gaúcho a se transformar em SAF

Conselheiros aprovaram a proposta na semana passada. Gabriel Costa / G.E. Brasil / Divulgação

Os sócios do Brasil de Pelotas aprovaram, na noite desta terça-feira (14), a proposta de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com a decisão, o Xavante se torna o primeiro time do Rio Grande do Sul a adotar o modelo empresarial de gestão.

A votação ocorreu de forma secreta e por cédula, durante Assembleia Geral realizada no Salão de Honra do Estádio Bento Freitas. Ao todo, 199 sócios estiveram participaram, com 193 votos favoráveis e um contrário — quatro associados saíram sem votar.

A transformação do modelo de gestão foi proposta pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital. O grupo passará a deter 90% das ações da nova empresa — Grêmio Esportivo Brasil SAF — enquanto o clube associativo manterá os 10% restantes.

O que muda com a SAF

O Consórcio se comprometeu a investir ao menos R$ 141 milhões ao longo dos próximos dez anos, com foco em:

Reforma do Estádio Bento Freitas ;

; Construção de um novo centro de treinamento ;

; Fortalecimento das categorias de base ;

; Assunção de parte da dívida do clube, estimada em R$ 21,1 milhões, reconhecida na recuperação judicial.

Próximos passos

A próxima etapa será a formalização da SAF — abertura do CNPJ — e o início do processo de transição, no qual, durante três meses, integrantes do consórcio estarão em contato com representantes do clube para coordenar as próximas ações. Neste período, a associação vai transferir as responsabilidades administrativas e do futebol para a SAF, que terá o controle efetivo somente a partir de 2026.



