São Paulo-RG vence clássico Rio-Rita e assume a liderança do grupo na Terceirona 

O São Paulo-RG confirmou o bom início na Terceirona e venceu o clássico Rio-Rita na tarde deste domingo (12). Jogando no Torquato Pontes, o Leão do Parque superou o Rio Grande por 1 a 0 e assumiu a liderança isolada do Grupo B, com seis pontos em duas partidas.
O gol da vitória saiu aos 33 minutos do segundo tempo. O centroavante Fernando, o "Negrinho", recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro no canto direito do goleiro, que até tocou na bola, mas não evitou o gol.
Com o resultado, o Vovô amarga a última colocação do grupo, sem nenhum ponto conquistado. O time comandado por Cláudio Jr. perdeu na estreia, por 2 a 0, para o Riograndense.
Tudo igual
Em outro confronto do grupo, Riograndense e São Gabriel ficaram no empate sem gols, no estádio Sílvio de Faria Corrêa. O ponto conquistado manteve o Riograndense na segunda colocação, com quatro pontos, enquanto o São Gabriel é o terceiro, somando um.
Próximos compromissos
A última rodada do primeiro turno ocorre no próximo domingo (19), às 15h. No terceiro clássico da competição, o São Paulo recebe o Riograndense, no Aldo Dapuzzo, enquanto o Rio Grande visita o São Gabriel.