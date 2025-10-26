São Paulo-RG é o primeiro classificado para semifinal da Terceirona

Leão do Parque tem a melhor média de público da Terceirona. Reprodução / S.C. São Paulo

O São Paulo de Rio Grande é o primeiro time classificado matematicamente para semifinal da Terceirona. A vaga do Leão do Parque veio neste domingo (26), após vitória no clássico contra o Riograndense, por 1 a 0, no Torquato Pontes.

O gol da vitória foi marcado por Derick, aos 34 minutos do segundo tempo, e levou o São Paulo-RG aos 10 pontos. Antes disso, aos 44 da primeira etapa, o goleiro Vitor Pizzatto defendeu um pênalti de Wendell, do Guri Teimoso.

No sábado (25), o Rio Grande venceu o São Gabriel, no Torquato Pontes, por 3 a 1, e chegou aos seis pontos, ultrapassando o Riograndense (5) e assumindo a vice-liderança. Na última rodada, as equipes se enfrentam no clássico Rio-Rio, que pode definir o segundo classificado.

Por conta do confronto direto entre o Vovô e o Guri Teimoso, o São Gabriel, com apenas um ponto, não tem mais chances de classificação.

Últimas duas rodadas

5ª rodada

8/11, às 15h | Riograndense x São Gabriel - Torquato Pontes

9/11, às 15h | São Paulo x Rio Grande - Aldo Dapuzzo

6ª rodada

16/11, às 15h | Rio Grande x Riograndense - Torquato Pontes