Rivais nas quartas de final da Série Ouro, Riograndense e ACBF estão invictos em casa na competição

Equipes se enfrentam pela primeira vez na temporada. Divulgação / Lucka Cyríaco / Riograndense / ACBF

Adversários nas quartas de final da Série Ouro de Futsal, Riograndense e ACBF estão invictos em casa pela competição.

Em sete jogos na Arena Farydo Salomão, em Rio Grande, o Guri Teimoso soma cinco vitórias e dois empates.

O bom retrospecto vem acompanhado da presença de mais de 10 mil pessoas. Para o duelo de ida, marcado para o sábado (4), às 20h, a expectativa é de casa cheia, com 3,5 mil torcedores incentivando o Riograndense.

Até o momento, mais de 2 mil ingressos já foram comercializados para a decisão. As compras podem ser feitas no site ou nos pontos de venda.

Mudança de ginásio

Nas primeiros três anos na Série Ouro, o Riograndense mandou suas partidas na quadra da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). No período, foram 17 partidas, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, um aproveitamento de 43%.

A nova quadra — reinaugurada em dezembro de 2024 — deu um novo ânimo para a equipe, tanto que o Guri Teimoso soma quase o mesmo número de vitórias em casa do que nas últimas temporadas, e um aproveitamento de 81%.

Retrospecto do Riograndense em casa na temporada

1ª rodada | Riograndense 7 x 5 ANPF/Lyon

3ª rodada | Riograndense 2 x 2 Atlântico

5ª rodada | Riograndense 5 x 4 Independente

8ª rodada | Riograndense 6 x 0 Barcelona de Júlio de Castilhos

10ª rodada | Riograndense 3 x 1 Jaguarão

12ª rodada | Riograndense 3 x 3 AFA

Ida das oitavas de final | Riograndense 3 x 2 ABF

ACBF ganhou todas em Carlos Barbosa

De volta à Série Ouro, a ACBF ainda não perdeu em Carlos Barbosa pela competição.

Em 2025, são sete jogos em casa e todos terminaram da mesma forma: vitória da ACBF. A última ocorreu nas oitavas de final, quando venceu o Jaguarão por 5 a 0.

Na temporada passada, apenas um "tropeço", no empate em 2 a 2 com o Santiago, pela 10ª rodada. Nas demais nove oportunidades, o time da casa levou a melhor.

Para avançar, o Riograndense terá ao menos que quebrar o tabu do empate.

Datas dos confrontos entre Riograndense e ACBF

Ida

Sábado (4), às 20h | Riograndense x ACBF

Volta