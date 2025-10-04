Riograndense recebe a ACBF pela ida das quartas de final da Série Ouro

Guri Teimoso busca abrir vantagem para o duelo de volta, em Carlos Barbosa. Novelli Fotos / Divulgação Riograndense Futsal

O Riograndense recebe a ACBF neste sábado (4), às 20h, pela partida de ida das quartas de final da Série Ouro de Futsal. Ainda restam poucos ingressos para o confronto, que promete lotar a Arena Farydo Salomão, em Rio Grande.

A partida de volta, em Carlos Barbosa, está marcada para 25 de outubro. Ainda não existe a confirmação de qual equipe a ACBF utilizará na partida, já que enfrenta o Corinthians pela volta das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal no dia anterior, em São Paulo.

Campanha histórica

Após eliminar a ABF, de São Lourenço do Sul, no clássico da Zona Sul, o Riograndense já tem a sua melhor campanha na Série Ouro.

Sob o comando de Max Carazzai, o time vive seu melhor momento na competição: são sete vitórias em 14 jogos neste ano. Para efeito de comparação, nas últimas três temporadas foram apenas seis vitórias no total.

O bom desempenho tem ligação direta com a nova casa do Guri Teimoso. Invicto na Arena Farydo Salomão, o Riograndense soma cinco vitórias e dois empates no local, fator que aumenta a confiança para a sequência da competição.

Retrospecto do Riograndense na temporada

1ª rodada | Riograndense 7 x 5 ANPF/Lyon

2ª rodada | Barcelona de Júlio de Castilhos 0 x 4 Riograndense

3ª rodada | Riograndense 2 x 2 Atlântico

4ª rodada | Jaguarão 3 x 4 Riograndense

5ª rodada | Riograndense 5 x 4 Independente

6ª rodada | AFA 4 x 1 Riograndense

7ª rodada | ANPF/Lyon 4 x 2 Riograndense

8ª rodada | Riograndense 6 x 0 Barcelona de Júlio de Castilhos

9ª rodada | Atlântico 8 x 3 Riograndense

10ª rodada | Riograndense 3 x 1 Jaguarão

11ª rodada | Independente 6 x 3 Riograndense

12ª rodada | Riograndense 3 x 3 AFA

Ida das oitavas de final | Riograndense 3 x 2 ABF