Riograndense precisa de feito inédito diante da ACBF para avançar à semifinal da Série Ouro

Equipe rio-grandina faz sua melhor campanha na Série Ouro. Divulgação / Riograndense Futsal

O Riograndense precisa de um feito inédito para avançar à semifinal da Série Ouro de Futsal: vencer a ACBF em Carlos Barbosa, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. O duelo acontece neste sábado (25), às 19h.

No jogo de ida, em Rio Grande, o Guri Teimoso foi derrotado por 5 a 0, resultado que quebrou sua invencibilidade na Arena Farydo Salomão, onde somava cinco vitórias e dois empates, com aproveitamento de 81%.

Já a ACBF mantém 100% de aproveitamento em 2025, enquanto na temporada passada teve apenas um "tropeço", no empate em 2 a 2 com o Santiago, pela 10ª rodada. Nas demais nove oportunidades, o time da casa levou a melhor.

Eliminado pelo Corinthians na Liga Nacional de Futsal (LNF), o time de Carlos Barbosa agora luta pelos títulos estadual em duas frentes, na Série Ouro e no Gauchão — organizados pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) e pela Liga Gaúcha de Futsal (LGS), respectivamente.

Onde assistir