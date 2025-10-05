Riograndense é goleado pela ACBF em casa e larga em desvantagem nas quartas da Série Ouro 

O Riograndense perdeu a invencibilidade em casa na Série Ouro de Futsal. Pela ida das quartas de final, ACBF não se intimidou aos mais de 3,5 mil torcedores que lotaram a Arena Farydo Salomão, em Rio Grande, e venceu por 5 a 0, na noite de sábado (4).
Barbosinha, Juninho e Bruno Iacovino, três vezes, marcaram os gols da partida.
Com o resultado, o Guri Teimoso precisa vencer o jogo de volta, no dia 25, em Carlos Barbosa, tanto no tempo normal quanto na prorrogação — algo que nenhuma equipe conseguiu fazer até agora na Série Ouro.
ACBF impõe o ritmo
Atual campeã da competição, a ACBF assumiu o protagonismo do jogo desde o início e teve o domínio da posse de bola. Já o Riograndense optou por se defender, buscando roubar a bola e sair em transição rápida para o ataque.
Aos seis minutos, a estratégia do Guri Teimoso quase deu resultado. Marcinho interceptou o passe na defesa, conduziu e finalizou do meio da quadra para fora.
No lance seguinte, a ACBF chegou pela primeira vez. Cantinho finalizou cruzado para Alves desviar e Kailan fazer uma grande defesa.
Aos poucos, a ACBF foi ganhando o espaço e empurrando o Riograndense ainda mais para a quadra de defesa.
Aos nove minutos, a ACBF conseguiu furar o bloqueio defensivo. Juninho dominou já tirando dois marcadores e inverteu a bola para o lado direito. Bruno Iacovino recebeu, dominou e finalizou de perna esquerda no ângulo de Kailan.
No lance seguinte, os papéis se inverteram. Iacovino fez boa jogada individual pela direita e cruzou para Juninho, que, livre de marcação, finalizou para fora.
Aos 15 minutos, após troca de passes, Barbosinha recebeu nas costas da marcação, frente a frente com o goleiro. O jogador da ACBF tentou marcar de cavadinha, mas finalizou nas mãos de Kailan, para desespero do técnico Peri Fuentes, que criticou a tomada de decisão do atleta.
Aos 16 minutos, após erro na saída de bola do Riograndense, Daniel finalizou de perna esquerda no pé da trave.
A ACBF viu que a marcação alta dificultava o jogo do Guri Teimoso e repetiu a estratégia já no lance seguinte. Chris tentou sair jogando, foi desarmado por Bruno Iacovino, que finalizou para ampliar o placar para 2 a 0.
O Riograndense teve a sua melhor oportunidade no último lance da primeira etapa. Murilo desarmou ainda na defesa, conduziu livre e finalizou em cima do goleiro Eric.
Guri tenta reação, mas leva goleada
Precisando do resultado, o Riograndense buscou ter a bola, para tentar diminuir. A estratégia quase deu certo logo no início da segunda etapa.
Aos cinco minutos, o Guri Teimoso teve três chances de gol em sequência. Na mais clara delas, Marcinho acionou Chris nas costas da marcação. Ele dominou, mas perdeu o ângulo para finalização e a bola foi cortada para escanteio.
O Riograndense seguiu pressionando e quase diminuiu aos seis minutos. Marcinho aproveitou o passe errado da ACBF e conduziu em velocidade para o ataque. O ala do Guri Teimoso acionou Choko, que recebeu livre pela esquerda e finalizou, de primeira, na trave.
A ACBF mostrou porque tem a melhor campanha da competição e logo na primeira oportunidade ampliou o placar. Aos nove minutos, Kayke finalizou na trave e a bola sobrou, em cima da linha, para Juninho marcar o terceiro.
Perdendo por 3 a 0, o Riograndense colocou Alisson como goleiro linha. Apesar da estratégia ofensiva, quem teve as melhores oportunidades foi o time de Carlos Barbosa, primeiro com o goleiro Eric e depois com Iacovino. Em ambos os lances, Delgado salvou em cima da linha.
Dono do jogo, Iacovino fez jogada individual pela direita, passou por dois marcadores e finalizou de perna esquerda. A bola passou no meio das pernas do goleiro para fazer o quarto gol da ACBF, o terceiro do camisa 12, aos 13 minutos.
Aos 17 minutos, em mais uma falha na saída de jogo, a bola sobrou para Barbosinha. O pivô finalizou firme para fechar o marcador em 5 a 0.
Próximo jogo
25 de outubro, às 19h |ACBF x Riograndense - Ginásio Municipal de Carlos Barbosa.