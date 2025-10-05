Esportes

Futsal
Notícia

Riograndense é goleado pela ACBF em casa e larga em desvantagem nas quartas da Série Ouro 

Time de Carlos Barbosa fez 5 a 0 no Guri Teimoso, em Rio Grande

Daniel Costa

