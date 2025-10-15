Rio-grandina Larissa Simões é campeã estadual de ginástica rítmica

Larissa pratica a modalidade desde os 11 anos. Arquivo Pessoal / Divulgação

A ginasta rio-grandina Larissa Simões, de 20 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria adulto com o aparelho arco na 14ª edição da Taça RS de Ginástica Rítmica, realizada no último final de semana.

O evento, promovido pela Federação de Ginástica Artística, Rítmica, Trampolim, Aeróbica e Acrobática do Rio Grande do Sul (FGRS), reuniu mais de 300 atletas de diversas cidades do Estado.

Segundo Larissa, a modalidade disputada exige domínio técnico e precisão, além de concentração e controle emocional.

No arco, as atletas combinam elementos corporais com manobras utilizando o aparelho, que tem entre 80 e 90 centímetros de diâmetro. Além disso, também realizam lançamentos giros e trocas de mãos em sincronia com a música.

— O maior desafio durante a competição é sempre controlar o psicológico, ele pode ser o que vai definir uma boa série ou não. O momento mais marcante foi quando eu terminei de apresentar minha série e me senti satisfeita com o que havia entregue e, posteriormente, saber que fiquei em primeiro lugar. Até porque não era algo que eu esperava — comenta Larissa.

Trajetória de desafios e dedicação

Praticante da modalidade desde os 11 anos, o título de campeã estadual veio como resultado de um caminho construído com esforço e dedicação, apesar das limitações de tempo e estrutura.

Estudante de Educação Física na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e professora de ginástica, Larissa relata que consegue treinar apenas uma tarde por semana. Nos demais dias, mantém a preparação física com academia e atividades variadas.

— Minha rotina de treinos é bem reduzida, me resta para treinar apenas uma tarde na semana, nesse dia eu treino 3h de ginástica, uma hora de musculação e exercícios de cardio. Nos outros três dias da semana sigo somente na academia e com algumas outras atividades físicas variadas — relata a atleta.

A entrada no esporte ocorreu por recomendação médica, devido a dificuldades no crescimento. Antes, Larissa comenta que passou por várias modalidades, mas foi na ginástica artística que se encontrou inicialmente.

— Em 2019, participei da minha primeira competição de Ginástica Rítmica. Eu não fazia aula da modalidade e foi um teste com uma professora. Montamos a série e eu me arrisquei mesmo sem treino. Os resultados não foram bons e eu me desmotivei um pouco — relembra.

No ano passado, depois de um período afastada das competições, a rio-grandina voltou a competir. A preparação contou com a participação da técnica Catarina Polino, que possibilitou o retorno de Larissa às quadras representando a escola Cia de Ginástica Ritmo e Art, onde também é professora.

Em um torneio amistoso, conquistou o segundo lugar com o aparelho mãos livres. No mesmo ano, participou da Taça RS e alcançou o segundo lugar na modalidade com bola.

Próximos passos

Mesmo com o título, ela pondera sobre os próximos passos na modalidade. Devido à rotina intensa e à idade, a possibilidade de competir em nível nacional ainda é incerta.

— Existem mais dois níveis antes de chegar ao nacional, mas por causa da falta de tempo para treinar e minha idade mais avançada vamos avaliar se vou subir de nível ano que vem, mas para isso vou precisar aumentar a carga de treinos — explica.

Apesar dos obstáculos, Larissa segue inspirando outras jovens atletas com sua história e dedicação ao esporte.

— Quando queremos nos destacar em algo, precisamos dar o nosso melhor a cada treino, tentar nos superar um pouquinho a cada dia, sempre levando em conta as correções dos nossos professores. Sou muito grata a todos os professores que já tive, em especial à Catarina Polino, que além de técnica sempre me ajuda a controlar o psicológico também — finaliza.



