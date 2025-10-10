Remar para o Futuro avança para três finais do Campeonato Brasileiro

João Pedro Milgarejo, João Pedro Duarte, Carlos Segóvia e Anthony Barreto garantiram a classificação no 4x sub-19. Remar para o Futuro / Divulgação

O projeto Remar para o Futuro está na final de três modalidades do Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, que ocorre no Rio de Janeiro.

A última classificação aconteceu na tarde desta sexta-feira (10), quando a equipe do 8+ sub-19 Masculino assegurou sua vaga na final após uma regata eletrizante, decidida apenas no photo-finish.

O barco, tripulado por João Pedro Milgarejo, Ravi Santos, Lucas Brum, Arthur Freitas, Gabriel Bassi, João Pedro Duarte, Marco Antônio Lisakovski, Carlos Segóvia e o timoneiro Anthony Barreto, superou adversários de peso como Flamengo, Aldo Luz e Martinelli. A grande final será disputada no domingo (12), em uma das provas mais tradicionais e prestigiadas do remo mundial.

Equipe estava no barco 2 e garantiu a classificação para a final. Divulgação / Federação Brasileira de Remo

Antes disso, no sábado (11), Brenda Madruga disputa o 2x sub-23 Feminino em uma guarnição mista com Giulia Santos, do Clube Náutico América (SC). Logo depois, o 4x sub-19 Masculino — formado por João Pedro Milgarejo, João Pedro Duarte, Carlos Segóvia e Anthony Barreto — entra na água em busca de um lugar no pódio.

Entenda cada categoria

2x (Double Skiff): dois atletas no barco, com dois remos cada e sem timoneiro.

4x (Quadruplo Scull): Quatro atletas no barco, com dois remos cada e sem timoneiro.

8+: Oito atletas com um remo cada, com timoneiro.

Símbolo de superação

Para o coordenador do Remar, professor Fabrício Boscolo, o resultado vai além das conquistas esportivas:

— Este resultado representa não apenas um feito esportivo, mas um símbolo da força e da superação do projeto, que está se reconstruindo e, ao mesmo tempo, inspira toda a comunidade pelotense.

Leia Mais Malgi encerra preparação e busca quebrar hegemonia da Celemaster na final do Gauchão de Futsal Feminino

O Remar para o Futuro é desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais e financiamento do Pró-Esporte RS.

A iniciativa conta ainda com equipe técnica ampliada e suporte de profissionais das áreas de nutrição, saúde e fisioterapia.