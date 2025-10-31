Esportes

Semana Bra-Pel
Notícia

Por onde anda Luiz Carlos, o Imperador, autor do gol mais rápido da história do clássico Bra-Pel

Centroavante atuou no Brasil de Pelotas no segundo semestre de 2011

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS