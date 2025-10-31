Por onde anda Luiz Carlos, o Imperador, autor do gol mais rápido da história do clássico Bra-Pel

Atacante ficou conhecido como "Imperador do Nordeste". Reprodução / Arquivo pessoal

Em julho de 2011, o Brasil de Pelotas anunciava a chegada de um centroavante de grife: Luiz Carlos, conhecido como o "Imperador do Nordeste". A passagem dele pelo Xavante foi curta, mas suficiente para eternizar seu nome na história Bra-Pel, ao marcar o gol mais rápido do clássico, aos 18 segundos de jogo.

O lance histórico aconteceu no Bra-Pel 349, disputado na Boca do Lobo pela Copa FGF, em que o Brasil venceu o Pelotas por 2 a 1. O gol relâmpago, marcado de cabeça, abriu o caminho para a vitória rubro-negra.

Além da Copa FGF, Luiz Carlos também defendeu o Brasil na Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano. O atacante permaneceu na Baixada até novembro, quando retornou de empréstimo ao Inter, clube ao qual pertencia.

Contratado pelo Colorado em 2008, após uma temporada artilheira pelo Ceará — onde marcou 23 gols em 26 jogos —, Luiz Carlos, que tem o apelido pela semelhança física com Adriano, chegou ao Beira-Rio com fama de goleador. No entanto, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no Colorado e acabou acumulando empréstimos até o fim do contrato, em 2012.

No Rio Grande do Sul, também vestiu as camisas de Novo Hamburgo e Cruzeiro-RS.

Por onde anda

Atualmente com 45 anos, Luiz Carlos vive no Paraná. Depois de encerrar a carreira em 2018, ele seguiu ligado ao futebol e hoje trabalha como técnico da equipe Sub-20 do Foz do Iguaçu.

— Pra mim foi uma verdadeira honra disputar o clássico Bra–Pel. Vestir a camisa do Brasil de Pelotas e participar de um jogo dessa magnitude foi algo muito especial. Foi uma marca muito significativa (marcar o gol mais rápido), ainda mais por ter sido uma vitória conquistada na Boca do Lobo, que nos deu uma importante condição de classificação — comenta à reportagem de GZH.

O centroavante ainda reforça o tamanho do clássico:

— O Bra–Pel é um clássico que para a cidade inteira, um dos mais tradicionais e charmosos do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz por ter feito parte dessa história, contribuído com o gol e ajudado minha equipe a sair com a vitória.

Clássico na Copinha

No domingo (2), às 16h, Brasil e Pelotas voltam a se enfrentar, desta vez pela oitava rodada da Copa FGF. A partida acontece no Bento Freitas e vale a liderança e a classificação antecipada à semifinal da competição.

Como chegam

Brasil

O Brasil chega defendendo uma invencibilidade de 12 anos em casa no clássico. Desde que assumiu o comando em 14 de outubro, o técnico Gilson Maciel tem dado uma nova cara ao Xavante, promovendo mudanças tanto na escalação quanto no esquema tático — que passou do 5-2-3, utilizado por Emerson Cris, para o 4-4-2, com variações para o 4-3-3 durante os jogos.

Entre as principais alterações, chamam atenção a estreia do volante Alan e a entrada de Márcio Jonatan no lugar do meia Thiago Góes. O time também sofreu a baixa de Adriano Klein, que pediu desligamento do clube. Com isso, Ghíven assumiu a titularidade contra o Inter e deve ser mantido entre os 11. Ainda assim, o técnico não descarta ajustes pontuais para o clássico, como a entrada de Patrikão para ter um centroavante de referência.

A principal ausência é o zagueiro Vitor Becker, desfalque por conta de uma lesão no pé direito. Sem o capitão, Jô será a dupla de Felipe Camargo na zaga.

Pelotas

O Pelotas chega embalado na liderança, com o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição. A única derrota foi para o Gaúcho, por 1 a 0, com gol sofrido aos 44 minutos do segundo tempo.

A equipe de Alessandro Telles se destaca pelo estilo propositivo, com construção desde a defesa, característica que deve ser mantida no clássico. A bola parada também é uma das principais armas do Lobo, que marcou mais de cinco gols desta forma na Copinha.