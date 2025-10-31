Por onde anda Bruno Coutinho, autor dos gols da última vitória do Pelotas fora de casa no clássico Bra-Pel

Bruno atuou pelo Pelotas em 2013. EC Pelotas / Divulgação

Às vésperas de completar uma década sem vencer o maior rival, o Pelotas apostou em um reforço vindo do futebol europeu para mudar o rumo do Bra-Pel. Em setembro de 2013, Bruno Coutinho desembarcou na Boca do Lobo e rapidamente escreveu seu nome na história do clássico, marcando dois gols na vitória por 3 a 0, a última do Áureo-Cerúleo no Bento Freitas.

A goleada, conquistada em 26 de setembro daquele ano, encerrou um jejum que completaria 10 anos em uma semana e ainda garantiu ao Pelotas o título do primeiro turno da Copa Sul-Fronteira. Bruno marcou um gol em cada tempo — o primeiro deles, um verdadeiro golaço, com um chute colocado de perna direita no ângulo de Luiz Muller, da entrada da área.

A passagem do atacante pelo clube foi curta, mas marcante. Em oito partidas com a camisa azul e amarela, ele balançou as redes seis vezes. Deixou o Pelotas em 7 de novembro, um dia antes do primeiro Bra-Pel da final da competição, que terminaria com o título do Lobo. A saída ocorreu poucas horas após uma entrevista em que o jogador criticou Rogério Zimmermann, então técnico do Brasil.

Revelado pelo Grêmio, Bruno Coutinho teve poucas oportunidades no Tricolor e seguiu para o América de Natal antes de iniciar sua trajetória no exterior. Atuou durante cinco temporadas na Polônia e também passou por clubes de Israel e da Romênia. De volta ao Brasil, defendeu o Veranópolis após encerrar sua passagem pelo Pelotas. Posteriormente, teve experiências no futebol da China e do Japão, encerrando a carreira de jogador em 2015.

Por onde anda

Hoje com 39 anos, Bruno Coutinho continua ligado ao futebol, agora como treinador. Desde 2022, vem se destacando à beira do campo, com dois acessos consecutivos à elite do Gauchão: primeiro com o Monsoon, em 2024, e depois com o Inter-SM, neste ano.

Clássico na Copinha

No domingo (2), às 16h, Brasil e Pelotas voltam a se enfrentar, desta vez pela oitava rodada da Copa FGF. A partida acontece no Bento Freitas e vale a liderança e a classificação antecipada à semifinal da competição.

Como chegam

Brasil

O Brasil chega defendendo uma invencibilidade de 12 anos em casa no clássico. Desde que assumiu o comando em 14 de outubro, o técnico Gilson Maciel tem dado uma nova cara ao Xavante, promovendo mudanças tanto na escalação quanto no esquema tático — que passou do 5-2-3, utilizado por Emerson Cris, para o 4-4-2, com variações para o 4-3-3 durante os jogos.

Entre as principais alterações, chamam atenção a estreia do volante Alan e a entrada de Márcio Jonatan no lugar do meia Thiago Góes. O time também sofreu a baixa de Adriano Klein, que pediu desligamento do clube. Com isso, Ghíven assumiu a titularidade contra o Inter e deve ser mantido entre os 11. Ainda assim, o técnico não descarta ajustes pontuais para o clássico, como a entrada de Patrikão para ter um centroavante de referência.

A principal ausência é o zagueiro Vitor Becker, desfalque por conta de uma lesão no pé direito. Sem o capitão, Jô será a dupla de Felipe Camargo na zaga.

Pelotas

O Pelotas chega embalado na liderança, com o melhor ataque e a defesa menos vazada da competição. A única derrota foi para o Gaúcho, por 1 a 0, com gol sofrido aos 44 minutos do segundo tempo.

A equipe de Alessandro Telles se destaca pelo estilo propositivo, com construção desde a defesa, característica que deve ser mantida no clássico. A bola parada também é uma das principais armas do Lobo, que marcou mais de cinco gols desta forma na Copinha.