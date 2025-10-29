Plataforma reúne estatísticas e preserva a história do clássico Bra-Pel; confira

Bra-Pel Digital tem informações sobre todos os clássicos disputados desde 1913. Ítalo Santos / Divulgação

A história da rivalidade centenária entre Brasil e Pelotas está, desde 2021, disponível no site Bra-Pel Digital. O site, criado pelo torcedor Juliano Freitas, é hoje o mais completo acervo sobre o clássico que divide a cidade e as paixões dos pelotenses.

A plataforma reúne estatísticas detalhadas de todos os confrontos oficiais e até jogos não oficiais. Além disso, o site disponibiliza fichas técnicas, vídeos, súmulas, curiosidades e registros históricos de mais de um século de confrontos.

Leia Mais O que vale o Bra-Pel 370 para Brasil e Pelotas

A ideia surgiu durante a pandemia, quando o torcedor xavante, programador e apaixonado pelo clássico, decidiu transformar suas pesquisas e o trabalho de pesquisadores em um espaço acessível a todos.

— O site foi publicado em janeiro de 2021. A construção aconteceu no meio da pandemia — recorda.

A base de dados do site foi montada a partir das pesquisas do escritor J. Éder, do historiador Izan Muller e do jornalista Antônio Carrion, referências na documentação esportiva de Pelotas.

— Com base nas fichas do livro do J. Éder, comecei a conversar com o Izan (Muller), que me autorizou a usar os dados. Juntei informações atualizadas e montei o site para apresentar a história do Bra-Pel. A ideia era conseguir consultar um clássico e ter acesso rápido à ficha técnica, a fotos, vídeos e curiosidades — explica.

Curiosidades e bastidores do clássico

Entre os detalhes preservados no portal, Freitas destaca os confrontos disputados fora de Pelotas.

— Pouca gente sabe que já tivemos Bra-Péis em Rio Grande e Bagé. Está tudo nas estatísticas — comenta.

Os clássicos citados foram disputados nas décadas de 1950 e 1960. Ao todo, foram quatro confrontos, nos estádios Estrela D'Alva e Pedra Moura, em Bagé, e dois no Aldo Dapuzzo, em Rio Grande.

Leia Mais Brasil de Pelotas abre venda de ingressos para o clássico Bra-Pel 370

Outro aspecto curioso está nos “Bra-Péis de menos de 90 minutos”, disputados nos chamados torneios início, eventos que valiam taça e eram disputados pelos clubes em um único dia.

— Esses jogos totalizam 51 partidas. Tinham regras curiosas: se terminassem empatados, o vencedor podia ser escolhido pelo número de escanteios ou faltas. Alguns eram decididos nos pênaltis — comenta.

Outro momento marcante que ele destaca é o torneio seletivo de 1977, que definiu uma vaga no Campeonato Brasileiro de 1978.

— A vaga seria para Pelotas, e foi decidida em três clássicos. No último, o Brasil garantiu a vaga. Há toda uma mística porque um ex-jogador da base do Brasil errou o pênalti, e muitos dizem que foi de propósito. Naquele ano começou a tradição do Brasil em disputar torneios nacionais — conta.

Atualização constante

O Bra-Pel Digital é atualizado a cada novo confronto e inclui links diretos para vídeos com gols e melhores momentos, além de súmulas e borderôs da Federação Gaúcha de Futebol.

— O último Bra-Pel de março está atualizado com toda a ficha técnica e o link do YouTube de GZH. A ideia é sempre deixar tudo atualizado e, com o tempo, melhorar — projeta.

O site também ganhou uma seção chamada Bra-Pel Play, que reúne vídeos de partidas, gols e entrevistas, além de um canal no YouTube com conteúdos criados por Juliano:

— Cheguei a entrevistar o Badico e o Sérgio, goleiro dos anos 70. Fiz também vídeos sobre temas como SAF e recuperação judicial.

Leia Mais Policial que apitava jogo da Terceirona saca arma para torcedor em Rio Grande; veja o vídeo

A inteligência artificial também está presente na plataforma, com um chat sobre o clássico, onde as pessoas podem explorar os dados, fazer perguntas e gerar gráficos.

— Como sou desenvolvedor de software, uso o site para fazer experimentos, testar tecnologias e estudar — afirma.

Para o futuro do Bra-Pel Digital, o torcedor tem planos de digitalizar o acervo do jornal pelotense Diário Popular e disponibilizar as páginas originais dos jogos:

— Quero pegar a data de cada clássico, ir até a biblioteca pública, digitalizar e incluir tudo no site. É um projeto para 2026, com fotos, vídeos e recortes de jornal.

Além do Bra-Pel Digital, Juliano Freitas também desenvolve outras plataformas voltadas ao futebol. Em uma delas, o torcedor traz a situação das Sociedades Anônimas do Futebol (SAF) nos clubes brasileiros.