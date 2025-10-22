Pelotenses representam o Brasil no Pan-Americano de Pádel no Chile

As pelotenses Gabriela Menna Barreto e Julia Giusti Gomes estão entre as oito atletas que defenderão o Brasil no 6º Pan-Americano Absoluto de Pádel, que começa nesta quarta-feira (22), em Santiago, no Chile. A equipe feminina é comandada pelo também pelotense Fabrício Bareño.
Número seis do ranking nacional, Gabriela, de 35 anos, vai disputar o torneio pela quarta vez. A atleta busca repetir o feito de 2023, quando foi campeã da 5ª edição, realizada em Caracas, na Venezuela. Naquela ocasião, ela venceu o jogo decisivo ao lado de Fernanda Abarzua, garantindo o título para o Brasil diante da Argentina.
Já Julia, de apenas 16 anos, vive a expectativa da primeira participação no Pan-Americano Absoluto. A jovem é tricampeã pan-americana nas categorias de base — uma vez no sub-14 e duas no sub-16 — e ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking sub-16 e a sétima posição no profissional. Antes de viajar ao Chile, ela conquistou o quarto lugar com o país no Mundial de Menores.
Além de Gabriela e Julia, a Seleção Brasileira feminina conta com Cristina Cirne Lima, Alessandra de Barros, Fernanda Abarzua, Manuela Schuck, Luana Trautwein e Raquel Piltcher. A última, que também é natural de Pelotas, foi substituída por Ana Julia Acunha, após agravar uma lesão no cotovelo.
No feminino, o Brasil ficou no Grupo A, ao lado de México e Estados Unidos. A estreia acontece nesta quarta-feira (22),às 16h, diante das norte-americanas. Algumas partidas terão transmissão ao vivo no canal do Youtube do Padel America.
No masculino, o Brasil foi sorteado também para o Grupo B, juntamente com os mexicanos, além de Venezuela e República Dominicana, com quem faz a primeira partida a partir das 9h.
A equipe masculina, comandada por Pablo Lima, é formada por Lucas Cunha, Matheus Simonato, João Pedro Flores, Julio Julianoti, Diogo Corrêa Rodrigues, Theo dos Santos, Thiago Gasparin dos Santos e Gabriel Almeida.
Retrospecto no último Pan-Americano
A seleção brasileira feminina é tricampeã do Pan-Americano Absoluto. Em 2023, a equipe venceu a 5ª edição do torneio, realizada em Caracas, na Venezuela.
A final foi decidida em três confrontos, com vitória do Brasil por 2 a 1 contra a Argentina. O jogo decisivo teve a dupla Fernanda Abarzua e Gabriela Menna Barreto vencendo as argentinas por 6-1 e 6-4.
No masculino, a equipe vem de uma campanha histórica, onde garantiu a medalha de prata após chegar na final diante da Argentina.
Como funciona a disputa no Pan-Americano Absoluto
O Pan-Americano Absoluto é disputado entre seleções nacionais e organizado em confrontos melhor de três dentro de uma mesma partida, onde cada um deles é disputado por uma dupla diferente. A seleção que vencer duas das três partidas avança ou conquista o título.
Delegação brasileira para o Pan-Americano Absoluto
Seleção feminina
- Cristina Cirne Lima
- Alessandra de Barros
- Fernanda Abarzua
- Gabriela Menna Barreto
- Manuela Schuck
- Ana Julia Acunha
- Julia Giusti Gomes
- Luana Trautwein
Seleção masculina
- Lucas Cunha
- Matheus Simonato
- João Pedro Flores
- Julio Julianoti
- Diogo Corrêa Rodrigues
- Theo Dos Santos
- Thiago Gasparin dos Santos
- Gabriel Almeida
Comissão Técnica
Técnico Seleção masculina: Pablo Lima
Técnico Seleção feminina: Fabrício Bareño
Delegado: Patric Leães
Fisioterapeuta: Felipe Nakagawa
Preparador físico: Matheus Pacheco