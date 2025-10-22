Pelotenses representam o Brasil no Pan-Americano de Pádel no Chile

Atletas treinam juntas em um clube de Pelotas. Reprodução / Arquivo pessoal

As pelotenses Gabriela Menna Barreto e Julia Giusti Gomes estão entre as oito atletas que defenderão o Brasil no 6º Pan-Americano Absoluto de Pádel, que começa nesta quarta-feira (22), em Santiago, no Chile. A equipe feminina é comandada pelo também pelotense Fabrício Bareño.

Número seis do ranking nacional, Gabriela, de 35 anos, vai disputar o torneio pela quarta vez. A atleta busca repetir o feito de 2023, quando foi campeã da 5ª edição, realizada em Caracas, na Venezuela. Naquela ocasião, ela venceu o jogo decisivo ao lado de Fernanda Abarzua, garantindo o título para o Brasil diante da Argentina.

Leia Mais Brasil e Pelotas têm seis jogadores pendurados antes do Bra-Pel

Já Julia, de apenas 16 anos, vive a expectativa da primeira participação no Pan-Americano Absoluto. A jovem é tricampeã pan-americana nas categorias de base — uma vez no sub-14 e duas no sub-16 — e ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking sub-16 e a sétima posição no profissional. Antes de viajar ao Chile, ela conquistou o quarto lugar com o país no Mundial de Menores.

Além de Gabriela e Julia, a Seleção Brasileira feminina conta com Cristina Cirne Lima, Alessandra de Barros, Fernanda Abarzua, Manuela Schuck, Luana Trautwein e Raquel Piltcher. A última, que também é natural de Pelotas, foi substituída por Ana Julia Acunha, após agravar uma lesão no cotovelo.

No feminino, o Brasil ficou no Grupo A, ao lado de México e Estados Unidos. A estreia acontece nesta quarta-feira (22),às 16h, diante das norte-americanas. Algumas partidas terão transmissão ao vivo no canal do Youtube do Padel America.

No masculino, o Brasil foi sorteado também para o Grupo B, juntamente com os mexicanos, além de Venezuela e República Dominicana, com quem faz a primeira partida a partir das 9h.

A equipe masculina, comandada por Pablo Lima, é formada por Lucas Cunha, Matheus Simonato, João Pedro Flores, Julio Julianoti, Diogo Corrêa Rodrigues, Theo dos Santos, Thiago Gasparin dos Santos e Gabriel Almeida.

Retrospecto no último Pan-Americano

A seleção brasileira feminina é tricampeã do Pan-Americano Absoluto. Em 2023, a equipe venceu a 5ª edição do torneio, realizada em Caracas, na Venezuela.

A final foi decidida em três confrontos, com vitória do Brasil por 2 a 1 contra a Argentina. O jogo decisivo teve a dupla Fernanda Abarzua e Gabriela Menna Barreto vencendo as argentinas por 6-1 e 6-4.

No masculino, a equipe vem de uma campanha histórica, onde garantiu a medalha de prata após chegar na final diante da Argentina.

Leia Mais Um ano após tragédia, Remar para o Futuro reencontra caminho entre a dor e a reconstrução

Como funciona a disputa no Pan-Americano Absoluto

O Pan-Americano Absoluto é disputado entre seleções nacionais e organizado em confrontos melhor de três dentro de uma mesma partida, onde cada um deles é disputado por uma dupla diferente. A seleção que vencer duas das três partidas avança ou conquista o título.

Delegação brasileira para o Pan-Americano Absoluto

Seleção feminina

Cristina Cirne Lima Alessandra de Barros Fernanda Abarzua Gabriela Menna Barreto Manuela Schuck Ana Julia Acunha Julia Giusti Gomes Luana Trautwein

Seleção masculina

Lucas Cunha Matheus Simonato João Pedro Flores Julio Julianoti Diogo Corrêa Rodrigues Theo Dos Santos Thiago Gasparin dos Santos Gabriel Almeida

Comissão Técnica

Técnico Seleção masculina: Pablo Lima

Técnico Seleção feminina: Fabrício Bareño

Delegado: Patric Leães

Fisioterapeuta: Felipe Nakagawa