Pelotenses fazem história e conquistam 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Remo

Sete pelotenses formados no projeto Remar para o Futuro subiram ao pódio do Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, disputado no Rio de Janeiro. Ao todo, foram 16 medalhas conquistadas — sete de ouro, uma de prata e oito de bronze.
O evento, realizado entre 7 e 12 de outubro, reuniu 27 clubes e mais de 300 atletas de todo o país.
Pelotas foi representada por 11 remadores do Centro Português 1º de Dezembro — sede do Remar para o Futuro — além de atletas formados pelo projeto e que hoje defendem outros clubes.
Entre os principais resultados, Mariana Macedo, do Clube de Regatas Flamengo, conquistou três medalhas de ouro (4x Sênior, 4- Sênior e 8+ Sênior). Também pelo clube carioca, Maria Fuhrmann garantiu duas de ouro (4- Sub-23 e 8+ Sênior) e Piedro Tuchtenhagen venceu duas provas (2x Sênior Leve e 4x Sênior Leve).
Pelo Grêmio Náutico União, Shaiane Ucker conquistou prata no 4- Sub-23 e bronze no 8+, Facundo Mezquita levou duas de bronze (4- e 8+ Sênior) e Evelen Cardoso completou o pódio com bronze no 8+ Sênior. Robson Radmann, do Clube Náutico América, garantiu três bronzes (2x Sênior, 4x Sênior e 4- Sub-23), enquanto Brenda Madruga, do Centro Português 1º de Dezembro, conquistou bronze na 2x Sub-23.
Além das medalhas, o 8+ masculino Sub-19 ficou em quarto lugar, resultado que confirma a força da nova geração de remadores de Pelotas. A delegação contou com os técnicos Davi Rubira e Paulo Daunis, o nutricionista Matheus Wicth e a administradora Anelita Michelini.
Entenda cada categoria
- 2x (Double Skiff): dois atletas por barco, cada um com dois remos, sem timoneiro.
- 4x (Quádruplo Skiff): quatro atletas por barco, cada um com dois remos, sem timoneiro.
- 4- (Quatro Sem): quatro atletas, cada um com um remo, sem timoneiro.
- 8+ (Oito Com): oito atletas, cada um com um remo, com timoneiro.
Para o coordenador do Remar para o Futuro, professor Fabrício Boscolo, o momento é de emoção e homenagem:
— Participar deste evento foi muito significativo para o Remar por muitos motivos. O mais importante deles é que a tragédia que levou nosso técnico Oguener Tissot e mais seis atletas ocorreu na volta desse mesmo campeonato, em 20 de outubro de 2024. Respeitando o passado e olhando para o futuro, seguimos nos esforçando para honrar o legado deixado por nossos companheiros.
O Remar para o Futuro é desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais e financiamento do Pró-Esporte RS.
A iniciativa conta ainda com equipe técnica ampliada e suporte de profissionais das áreas de nutrição, saúde e fisioterapia.
