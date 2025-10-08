Pelotense de 11 anos é campeão gaúcho de skate e garante vaga no Campeonato Brasileiro

Caetano Senra (E), Thierry Souza (C) e Davy Coelho (D), formaram o pódio na categoria mirim. Divulgação / Federação Gaúcha de Skate

O pelotense Thierry Souza, 11 anos, conquistou o título mirim de skate na 3ª Etapa do Circuito Gaúcho de Street, realizada nos dias 4 e 5 de outubro em Canoas. Com a conquista, o jovem garantiu vaga no Campeonato Brasileiro da modalidade, marcado para dezembro, em Curitiba.

Com uma nota de 62,67 pontos, Thierry superou Davy Coelho (50,07) e Caetano Senra (45,87), que completaram o pódio. O street é uma modalidade que simula o ambiente urbano, com obstáculos como escadas, corrimãos e rampas, e exige manobras criativas e técnicas dos competidores.

Paixão de família

O amor pelo skate vem de família e começou logo aos dois anos. Seu pai, Otávio Souza, também é skatista desde a infância e foi quem o apresentou ao esporte:

— Eu ando de skate desde criança, então naturalmente ele, por estar sempre junto, começou a andar também. Com dois anos, ele pegava o meu skate, e aí percebemos a necessidade de ele ter o dele e desde os três anos ele já tem o próprio skate.

Com o tempo, Thierry passou a fazer amizades dentro das pistas, o que consolidou ainda mais sua relação com o skate.

— Ele foi conhecendo outras pessoas que andavam de skate e se inspirando. O skate agora é algo que nunca mais vai sair da vida dele, tenho certeza disso, por ele ter feito amigos dentro do skate, provavelmente de alguma forma o skate vai estar envolvido na vida dele até os últimos dias, como aconteceu comigo — comenta.

O jovem atleta reforça a fala do pai e garante que, apesar do título, o que está em jogo é a parceria que o esporte proporciona:

— Pra mim, o evento foi muito legal, porque eu consegui me divertir junto com os meus amigos. Quando a gente vai para os campeonatos, eu consigo encontrar pessoas de outras cidades e me divertir com eles até fora do campeonato, em um lugar de rua — conta.

Desafio fora das pistas

Apesar da conquista, Thierry ainda enfrenta desafios fora das pistas. O jovem atleta não possui patrocínio fixo para custear viagens e inscrições, e a família busca parceiros que possam ajudá-lo a representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro.

— Hoje em dia o Thierry não tem um patrocínio que banque todas as despesas. Como estamos no extremo Sul, tudo pra nós é um gasto. Pelotas é uma cidade gigante, tem várias empresas, tem várias coisas que poderiam ajudar — afirma, citando os desafios a mais que os atletas da região Sul têm para participar de competições em qualquer modalidade.

O evento nacional reunirá os campeões estaduais de todo o país, e o jovem segue em busca de parceiros. Os interessados podem entrar em contato com o Nova Geração Skate pelo telefone (53) 98154-8737 ou pelo perfil no Instagram @novageracaoskate.

— O talento a gente já provou que tem de monte aqui na cidade. Às vezes falta só uma forma da empresa saber como ajudar. Isso é uma coisa que a gente tá disposto a sentar com qualquer pessoa que queira nos ouvir, conversar e fechar uma parceria para viabilizar todos esses sonhos — comenta Otávio.