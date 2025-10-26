Pelotas x Juventude hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Pelotas e Juventude sub-20 se enfrentam neste domingo (26), às 15h30, pela sétima rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre na Boca do Lobo e tem ingressos sendo comercializados pelo site e nas bilheterias, por valores entre R$ 20 e R$ 40.
O Lobo vem de derrota por 1 a 0 para o Gaúcho, em Passo Fundo, o que tirou a liderança do time comandado por Alessandro Telles — que pode retomar a posição com uma vitória simples. Já o Juventude folgou na última rodada e atualmente ocupa a sexta colocação.
Prováveis escalações para Pelotas x Juventude
Pelotas: Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Vitor Oliveira, Lucas Hulk e Vinícius Kiss; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.
Juventude: Rafael; Luiz Eduardo, Kauã Costa, Matheus Henrique e Gabriel Borges; Kaynan, Yarlei e Roberto; Batalla, Lucas e Galego. Técnico: Filipe Dias.
Arbitragem de Pelotas x Juventude
Arbitragem de Dieizon Ismael Bertoldi Rech, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor, Artur Avelino Birk Preissler e Richard Gustavo da Rosa.
Onde assistir a Pelotas x Juventude
A partida terá transmissão por imagens pelo canal oficial do Pelotas no Youtube.