Pelotas x Esportivo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Partida encerra a programação do final de semana de aniversário de 117 anos do Pelotas. Lucas Canez / Pelotas,Divulgação

Pelotas e Esportivo se enfrentam neste domingo (12), às 15h30min, pela quinta rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre na Boca do Lobo e tem ingressos sendo comercializados via site e nas bilheterias, por valores entre R$ 20 e R$ 40.

Na última partida, o Lobo goleou o Inter sub-20 por 5 a 0, em casa. Já o Esportivo vem de um empate em 1 a 1 com o Aimoré.

Prováveis escalações para Pelotas x Esportivo

Pelotas: Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Vinícius Kiss, Lucas Hulk e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.

Esportivo: Lúcio; Augusto, Igor, Edmilson e Fabinho; Fabiano, Kauan e Dudu Dall'agnol; Matheus, Gui Vieira e Farias. Técnico: Márcio Nunes.

Arbitragem de Pelotas x Esportivo

Arbitragem de Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Douglas Israel Paulo Vidarte.

Onde assistir a Pelotas x Esportivo