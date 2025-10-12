Pelotas vence o Esportivo e retoma a liderança da Copa FGF

O Pelotas voltou à liderança da Copa FGF. No final de semana do aniversário de 117 anos do clube, o Áureo-Cerúleo presenteou o torcedor com uma vitória por 2 a 1 sobre o Esportivo, na Boca do Lobo, na tarde deste domingo (12).
Cristiano e Jean Roberto marcaram os gols que mantêm o Lobo com 100% de aproveitamento — nove pontos em três jogos. Gaúcho e Brasil, com sete e cinco pontos, respectivamente, aparecem na sequência.
Apesar de ter aberto a quinta rodada, o Lobo já garantiu a liderança, visto que o time de Passo Fundo — único que ainda podia alcançá-lo — só volta a jogar na próxima rodada, justamente contra o Pelotas. O duelo será no domingo (19), às 15h, na região norte do Estado.
Com todo o elenco à disposição, Alessandro Telles repetiu a escalação da estreia, quando venceu o Aimoré por 1 a 0. A equipe titular foi praticamente a mesma que goleou o Internacional por 5 a 0, porém contou com o retorno do zagueiro Darlan, que cumpriu suspensão automática contra o Colorado.
Efetividade no ataque
A partida começou com o time visitante tentando surpreender, pressionando a saída de bola e as costas dos laterais do Pelotas.
Apesar do susto inicial, o primeiro presente de aniversário para o torcedor áureo-cerúleo veio logo na primeira chegada, aos nove minutos. Jean Roberto encontrou Gustavo Ermel, nas costas da defesa, dentro da área. Livre de marcação, ele dominou já driblando o goleiro, que só o parou com a falta.
O árbitro viu e assinalou o pênalti. Na cobrança, Cristiano bateu rasteiro no canto esquerdo para abrir o placar.
Atrás do placar, o Esportivo teve que seguir buscando a posse de bola. Apesar disso, quem chegou com maior perigo foi o Pelotas. Aos 22 minutos, depois de troca de passes, Ermel acionou Nicolas Ferri na ponta direita. O lateral chegou batendo firme para boa defesa do goleiro Lúcio.
O Esportivo não conseguiu manter o ímpeto dos primeiros minutos e aos poucos foi perdendo força no ataque. Já o time da casa seguiu criando oportunidades e ampliou o marcador aos 33 minutos: Ermel fez jogada individual pela direita e cruzou para o meio da área. Cristiano percebeu a chegada da marcação e deu o corta-luz para Jean Roberto — o artilheiro da competição — chegar finalizando e marcar o segundo.
Esportivo diminui, mas Pelotas consegue segurar
O Pelotas voltou para o segundo tempo com a intenção de ampliar o marcador e definir o jogo. A primeira chegada veio logo aos três minutos. Ermel tocou para Cristiano, que, de primeira, acionou Nicolas Ferri na direita. Ele chegou finalizando para boa defesa do goleiro.
Aos 18 minutos, Victor Lima arriscou da intermediária, de falta. A bola buscava o ângulo direito do goleiro Lúcio, que fez grande defesa e mandou para escanteio.
Com o placar consolidado, o Pelotas foi reduzindo a intensidade e viu o Esportivo crescer na partida e ter a posse de bola. Apesar disso, os visitantes tiveram dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Lobo.
O time de Márcio Nunes levou perigo em duas cobranças de escanteio, mas foi na terceira que conseguiu diminuir o marcador. Aos 29 minutos, Xandy cruzou fechado, a zaga do Pelotas afastou, mas a bola voltou para o camisa 11, que cruzou fechado e encontrou o zagueiro Igor, que ganhou no alto da defesa e desviou para marcar o 2 a 1.
O Esportivo seguiu em busca do empate nos minutos finais. No último lance, Kauan ainda teve a chance, de cabeça, mas mandou para fora, o que garantiu a terceira vitória do Pelotas na Copinha.
Copa FGF — 5ª rodada — 12/10/2025
Pelotas (2)
Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri (Cadinho, 45'/2ºT), Michel Bennech, Darlan e Adryel; Vinícius Kiss, Lucas Hulk (Vitor Oliveira, 22'/2ºT) e Jean Roberto (Marlon Bica, 45'/2ºT); Gustavo Ermel, Victor Lima (Otávio, 25'/2ºT) e Cristiano (Léo Ferraz, 25'/2ºT). Técnico: Alessandro Telles.
Esportivo (1)
Lúcio; Augusto (Joesley, 17'/2ºT), Edmilson, Anderson, Igor e Fabinho (Eduardo, 16'/2ºT); Fabiano (Marcus, 40'/2ºT) e Gui Vieira; Xandy, Matheus e Guilherme (Cassiano, 29'/2ºT). Técnico: Márcio Nunes.
GOLS: Cristiano (P), Jean Roberto (P) e Igor (E).
ARBITRAGEM: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Douglas Israel Paulo Vidarte.
LOCAL: Estádio Boca do Lobo, em Pelotas.
Próximo jogo
- Domingo, 19/10 — 15h
- Gaúcho x Pelotas
- Estádio Arena Be8 — Copa FGF (6ª rodada)