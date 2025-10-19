Pelotas perde para o Gaúcho e deixa a liderança da Copa FGF após sequência de invencibilidade 

O Gaúcho venceu o Pelotas por 1 x 0 em Passo Fundo e assumiu a liderança a Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O confronto, válido pela sexta rodada da competição, ocorreu na Arena Be8, na tarde deste domingo (19).
Com a vitória, o Alviverde chegou aos 10 pontos, superando o Áureo-Cerúleo, com nove pontos. A derrota encerra a sequência invicta do Lobo na Copa FGF, com três vitórias na competição. O Pelotas cai para a segunda colocação, à frente do Brasil, com oito pontos, e do Esportivo, com sete.
O primeiro tempo foi sem gols e equilibrado. O Pelotas dominou a bola por mais tempo, mas não conseguiu impor ameaças reais ao Alviverde, que impediu qualquer risco de gol.
Na segunda etapa, o técnico do Gaúcho, Fabiano Daitx, fez cinco mudanças para manter o fôlego da defesa contra o Lobo de Alessandro Telles, que fez três mudanças buscando reforçar a capacidade ofensiva.
Apesar de um jogo equilibrado por 90 minutos, Fogaça garantiu a vitória do Alviverde aos 45 minutos do segundo tempo, que aproveitou a oportunidade e marcou o gol decisivo.
Copa FGF — 6ª rodada — 19/10/2025
Gaúcho
Lucas Alves; Jean, Vinicius Brito, Iago e Dimitry (Jardel, 41'/2ºT); Luiz Fernando, Renan Metz (Lucas Serravalle, 41'/2ºT) e Maicon Assis (Fogaça, 35'/2ºT); William Mococa (Samuel, 1'/2ºT), Zanelatto e João Filipe (Jhow, 26'/2ºT). Técnico: Fabiano Daitx.
Pelotas
Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Vinícius Kiss (Léo Ferraz, 46'/2ºT), Vitor Oliveira e Jean Roberto; Gustavo Ermel (Otávio, 31'/2ºT), Victor Lima (Cadinho, 10'/2ºT) e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.
GOLS: Fogaça (G)
ARBITRAGEM: Jonathan Giovanella Vivian, auxiliado por Cristian Matheus Ninoff, Marcelo Luis Krindges e Luciano Prudente.
LOCAL: Arena Be8, em Passo Fundo.
Próximos jogos
O Gaúcho volta à campo no sábado (25), às 18h, contra o Esportivo, na Montanha dos Vinhedos. Já o Pelotas recebe o Juventude na Boca do Lobo no domingo, às 15h30min.
Ainda pela sexta rodada, o São Gabriel enfrenta o Aimoré em casa, às 15h, e o Brasil de Pelotas recebe o Inter no Bento Freitas sábado, às 19h30min.