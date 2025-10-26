Pelotas goleia o Juventude por 7 a 0 e retoma a liderança da Copa FGF

Com um show de Cristiano, que marcou quatro vezes, o Pelotas goleou o Juventude B, por 7 a 0, neste domingo (26), e voltou à liderança da Copa FGF. A partida foi realizada na Boca do Lobo — estádio mais antigo do Brasil —, que completou 117 anos no sábado (25).
Além do poker do camisa 9, Lucas Hulk, Victor Lima e Léo Ferraz marcaram os gols que levaram o Lobo aos 12 pontos, ultrapassando o rival Brasil e o Gaúcho, ambos com 11.
O próximo confronto do Lobo é o clássico Bra-Pel, marcado para o domingo (2), às 15h, no Bento Freitas, valendo a liderança e a classificação antecipada para a semifinal.
Sem Jean Roberto, com lesão na panturrilha, Alessandro Telles optou por Cadinho como articulador para manter a mesma cara do time, em um 4-2-3-1, alteração que fez efeito.
Goleada ainda no primeiro tempo
Jogando diante do seu torcedor, o Pelotas começou pressionando e logo aos dois minutos obrigou o goleiro Joaquim a fazer um milagre.
Em cobrança de escanteio de Ermel, Lucas Hulk aproveitou a sobra na pequena área e chutou livre no canto direto do goleiro, que se esticou e, com a ponta dos dedos, conseguiu mandar a bola para a linha de fundo.
O primeiro gol do Pelotas saiu aos 16 minutos. Na sua estreia como titular, Cadinho recebeu na direita, cortou para dentro e cruzou de perna esquerda. O zagueiro Matheus tentou afastar, mas não conseguiu e a bola sobrou para Cristiano tirar do goleiro e marcar o primeiro gol.
Mesmo vencendo, o Pelotas seguiu pressionando e ampliou aos 23 minutos, em mais um jogada de Cadinho pela direita. O camisa 10 driblou para linha de fundo e fez o cruzamento na segunda trave para Cristiano finalizar para boa defesa do goleiro. Mas no rebote, Lucas Hulk finalizou rasteiro sem chances e marcou o segundo do Lobo.
Na reta final da primeira etapa o Lobo reduziu o ritmo e baixou as linhas de marcação. A partir disso, o Juventude passou a ter mais a posse de bola, porém com trocas de passes entre os defensores, sem oferecer perigo ao time da casa. As melhores ações dos visitantes saíram de jogadas individuais de Batalla e Galego.
E foi com o camisa 9 que o Juventude teve a melhor oportunidade. Aos 40 minutos, Galego cobrou falta na entrada da área para boa defesa de Rodrigo Mamá, no meio do gol.
E ainda deu tempo do Pelotas ampliar na primeira etapa. No último lance, aos 48, Victor Lima cobrou falta de longe e marcou um golaço no canto direito do goleiro.
Superioridade do Lobo
A etapa final teve o mesmo roteiro da primeira: pressão do time da casa. Aos dois minutos, Cadinho mais uma vez recebeu pela direita. Nessa o camisa 10 cortou para o meio e tentou a finalização para defesa do goleiro. No rebote, Cristiano só carimbou para ampliar a goleada.
Mesmo com o resultado garantido o Pelotas quis mais e ampliou aos 16 minutos, mais uma vez com Cristiano. O hat-trick do camisa 9 veio após passe de Gustavo Ermel. O novo artilheiro da Copinha, com quatro gols, recebeu dentro da área e só teve o trabalho de tirar do goleiro, de perna esquerda.
Já de olho no clássico Bra-Pel da próxima rodada, o técnico Alessandro Telles substituiu o pendurado Nicolas Ferri e o volante Vinicius Kiss, de 38 anos.
O Pelotas seguiu pressionando, criando diversas oportunidades até chegar ao sexto gol, aos 41 minutos. Cristiano recebeu na esquerda, dentro da área, e serviu Léo Ferraz, que marcou no seu primeiro toque na bola.
Dois minutos depois, Cristiano marcou o seu quarto gol na partida. O camisa 9 aproveitou o cruzamento de Ermel, na direita, subiu mais alto que a marcação e cabeceou no ângulo para fechar o placar em 7 a 0.
Já o Juventude não conseguiu ter a bola e não ofereceu perigo ao gol de Rodrigo Mamá, que não fez nenhuma defesa no segundo tempo.
Copa FGF — 7ª rodada — 26/10/2025
Pelotas (7)
Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri (David Washington, 18'/2ºT), Michel Bennech, Darlan (Douglas Zielke, 37'/2ºT) e Adryel; Lucas Hulk, Vinícius Kiss (Marlon Bica, 24'/2ºT) e Cadinho (Léo Ferraz, 37'/2ºT); Gustavo Ermel, Victor Lima (Otávio, 24'/2ºT) e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.
Juventude (0)
Joaquim; Luiz Eduardo, Kauã Costa (Kauê Lima, 37'/2ºT), Matheus Henrique e Eduardo; Kaynan (Yuri Kevem, 18'/2ºT), Giraldo e Batalla; Lucas (Yarlei, 1'/2ºT), Gabriel Borges (Beto, 1'/2ºT) e Galego. Técnico: Filipe Dias.
GOLS: Cristiano, três vezes, (P), Lucas Hulk (P), Victor Lima (P) e Léo Ferraz (P).
ARBITRAGEM: Dieizon Ismael Bertoldi Rech, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor, Artur Avelino Birk Preissler e Richard Gustavo da Rosa.
LOCAL: Estádio Boca do Lobo, em Pelotas.
Próximo jogo
Domingo, 2/11 — 15h
Brasil x Pelotas
Estádio Bento Freitas — Copa FGF (8ª rodada)