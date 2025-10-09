Pelotas abre venda de ingressos para o jogo contra o Esportivo na Boca do Lobo

Lobo busca retomar a liderança da competição. Lucas Rhamon / E.C. Pelotas

Está aberta a venda de ingressos para a terceira partida do Pelotas pela Copa FGF. No domingo (12), às 15h30min, o Áureo-Cerúleo recebe o Esportivo, na Boca do Lobo.

Os ingressos custam R$ 40 para o público em geral, incluindo a torcida visitante. Idosos, estudantes, pessoas com deficiência e acompanhantes têm direito à meia-entrada, por R$ 20. A compra pode ser realizada pelo site ou na Central de Sócios.

Descontos para sócios

Além da comercialização avulsa, o clube lançou a modalidade Sócio Cartão de Crédito, com mensalidade de R$ 30. O plano garante acesso gratuito a todos os jogos do Pelotas como mandante e a participação no Clube de Vantagens Azul e Amarelo, que oferece descontos de até 50% em mais de 30 empresas da região, em setores como alimentação, academias, esportes e entretenimento.