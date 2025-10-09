“Orgulho para o pelotense e muito mais para o Xavante”, diz presidente do Brasil de Pelotas sobre aprovação da SAF

Presidente do clube deve ser a figura responsável pela transição junto ao Consórcio Pelotense. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O presidente do Brasil de Pelotas, Vilmar Xavier, comemorou a aprovação unânime do Conselho Deliberativo à proposta que transforma o clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em entrevista após a votação, ele destacou o simbolismo do momento histórico para o clube, que pode se tornar o primeiro gaúcho a trocar o modelo associativo pela SAF.

— Como clube tradicional, o Grêmio Esportivo Brasil vai ser o primeiro a se transformar em SAF. Isso é um orgulho para o pelotense e muito mais para o Xavante. Somos os pioneiros do Rio Grande do Sul (...) e o torcedor deverá ter orgulho para o futuro de ter mais esse título, porque é que nem ganhar um título de futebol é mudar totalmente a filosofia do clube, virar a chave e ter uma outra condição — afirmou.

Xavier reforça que, tão logo a proposta seja aprovada pelos sócios, já vai dar início ao processo de transição.

— Quanto mais cedo começar a transição, melhor. É mais cedo o clube se estrutura. Nós temos grandes desafios no ano que vem no futebol, então, após a Assembleia aprovar, e a gente tem convicção de que vai aprovar, aí já começa a transição. Já vamos ter dentro do clube pessoal do Grêmio Esportivo Brasil SAF que é uma outra empresa, vamos dizer assim. A associação tem que transferir para essa empresa toda a parte administrativa, a parte do futebol, principalmente — explicou.

Recuperação judicial

Apesar da alegria pela aprovação da proposta no Conselho, o presidente destaca que nada seria possível sem o processo de recuperação judicial, aprovado pela Justiça em agosto.

— O que deu mais trabalho para nós, do dia a dia, para chegarmos neste momento, realmente foi a recuperação judicial. Tivemos que garimpar credor por credor, buscar em todo o Brasil até chegar na cifra. Foi um trabalho muito árduo. Eu diria que foi o pior de todos. Mas sobrevivemos, fizemos uma boa documentação e o juiz aceitou a recuperação judicial — afirma o presidente, que garante que teve muita ajuda ao longo do processo:

— Isso eu não fiz sozinho, em hipótese alguma. É uma equipe grande que trabalhou. Tem funcionários que colaboraram bastante, mesmo com muitas restrições pessoais. Esse é um trabalho de muitas mãos. Por isso está tendo êxito e, com certeza, terá êxito também na Assembleia dos Sócios — destacou.

O presidente também reforçou o papel do torcedor nessa nova fase.