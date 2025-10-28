O que vale o Bra-Pel 370 para Brasil e Pelotas

Equipes se enfrentam pela quarta vez na temporada. Gabriel Xavier / Divulgação G.E. Brasil

Considerado um campeonato à parte, o Bra-Pel, marcado para o domingo (2), às 15h, no Bento Freitas, promete muito mais do que rivalidade. O clássico 370 vale a liderança da Copa FGF e a classificação direta à semifinal da competição.

O Pelotas chega como líder, com 12 pontos, um a mais que o Brasil, segundo colocado. Quem vencer assume o topo e garante vaga antecipada na próxima fase. Além disso, o resultado pode consolidar os trabalhos dos técnicos Alessandro Telles e Gilson Maciel, que tem no clássico o primeiro grande teste da competição.

No Bento Freitas, o Brasil tenta manter a invencibilidade e os 100% de aproveitamento sob o comando de Gilson Cabeção. Uma vitória deixa o time à frente do rival e fortalece a moral para a reta final. Do outro lado, o Pelotas, com quatro vitórias em cinco jogos, busca confirmar a boa fase e quebrar o tabu de não vencer o rival fora de casa desde 2013.

O clássico vale também uma injeção de autoestima nos torcedores, que viram a dupla sendo rebaixada no Gauchão deste ano. Agora, o momento é completamente diferente que nos três Bra-Péis anteriores, quando os confrontos foram marcados pela luta na parte de baixo da tabela.

Apesar da pressão pelo resultado, a dupla ainda terá mais uma rodada pela frente. O Brasil visita o Esportivo, em Bento Gonçalves, enquanto o Pelotas recebe o São Gabriel, na Boca do Lobo.