“O Pelotas me deu a alegria de jogar futebol novamente”: zagueiro comemora retorno aos gramados após 624 dias

Titular da defesa do Pelotas, o zagueiro Darlan vive um momento especial na carreira. Após mais de 600 dias longe dos campos, o defensor celebra o retorno ao futebol e a boa fase do Lobo na Copa FGF.

— Fiquei 624 dias sem jogar. É muito ruim, um atleta ficar de fora é muito ruim. Mas aqui parece que o Pelotas me deu a alegria de jogar futebol novamente. O clube me acolheu da melhor forma possível, os profissionais são muito capacitados e conseguiram me dar tranquilidade para jogar o jogo contra o Aimoré — conta o zagueiro.

Uma das principais promessas da base do Flamengo, Darlan sofreu uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo na estreia do rubro-negro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro de 2024. Desde então, o atleta não havia voltado a campo, passando por um período de treinamentos no Botafogo-SP.

O zagueiro retornou aos gramados no dia 20 de setembro, na vitória do Pelotas sobre o Aimoré. Darlan foi expulso no segundo tempo da partida, mas o apoio dos companheiros e o resultado positivo mantiveram a confiança do jogador.

— O Douglas (Zielke, zagueiro) até falou pra mim na hora: “Tava fazendo uma partida muito boa, não leva nada pra cabeça não, a gente vai sair com os três pontos”. E graças a Deus a gente conseguiu sair com o resultado positivo — lembra.

Projeção para o confronto com o Esportivo

De volta ao time, o zagueiro projeta um jogo equilibrado diante do Esportivo, no próximo domingo (12), às 15h30min, na Boca do Lobo. Para ele, a equipe da Serra deve adotar uma postura mais física e defensiva.

— Ainda não assisti nenhum jogo do Esportivo, mas conversando com os companheiros, a gente sabe que é um time mais truncado, que joga de forma diferente da gente, com um jogo mais físico. Então temos que saber jogar a competição e o jogo para sair com os três pontos — analisa.

Construção desde a defesa

Canhoto e com boa saída de bola, Darlan é peça importante no estilo de jogo do técnico Alessandro Telles, que valoriza a posse e a construção desde o campo defensivo.

— A gente treina todo dia. O professor sempre pede pra que a gente tenha coragem para jogar, independente de tudo. Ele nos dá bastante confiança e faz muitos trabalhos de posse de bola pra gente ter sempre duas opções de passe. Fica mais fácil pra gente — explica.

O defensor destaca que os bons resultados fortalecem essa proposta:

— Ganhando os jogos vai deixando a gente cada vez mais confiante pra fazer o que ele (Alessandro Telles) pede. E tem dado certo. A gente tem tudo pra continuar nessa batida, ganhando os jogos e fazendo o que sabe fazer de melhor.

Relação com o torcedor

Darlan também destaca a força da torcida do Pelotas e convoca os torcedores para apoiar o time no final de semana de aniversário do clube.