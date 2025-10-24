Na Terceirona, São Paulo-RG tem média de público maior que três times no Gauchão 2025

Mais de mil torcedores estiveram no Aldo Dapuzzo na última partida. Marlon Amorim / Divulgação

O São Paulo de Rio Grande mostra que segue contando com uma das torcidas mais fiéis do interior gaúcho. Mesmo disputando a Terceirona — a última divisão do futebol estadual —, o Leão do Parque tem levado grande público ao Estádio Aldo Dapuzzo, superando médias de clubes da elite do Gauchão.

Nos dois jogos em casa, o rubro-verde recebeu 1.799 torcedores pagantes, ou seja, cerca de 900 pessoas por partida. O número é superior às médias de público de Monsoon, Avenida e São José durante todo o Campeonato Gaúcho de 2025. Para comparação, o Zeca, por exemplo, somou 1.262 torcedores em seis partidas no Passo d’Areia.

Apenas nos dois primeiros jogos no Aldo Dapuzzo, o São Paulo já registrou a presença de mais torcedores que em todos os outros 13 jogos da competição somados, quando 1.398 pessoas compareceram aos estádios.

O apoio da arquibancada tem feito a diferença dentro de campo para o rubro-verde. Atualmente, o time comandado por Bruno Coelho lidera o Grupo B de forma invicta, com sete pontos em três jogos.

Uma das vitórias aconteceu fora de casa, no clássico Rio-Rita, contra o Rio Grande, onde mesmo como visitante o time foi empurrado pela força da torcida e marcou o gol da vitória na reta final da segunda etapa.

Maiores públicos da Terceirona 2025

São Paulo 0x0 Riograndense — 1.102 torcedores

São Paulo 3x1 São Gabriel — 697 torcedores

Guarani-VA 7x0 Novo Horizonte —396 torcedores

Guarani-VA 3x0 Clube 1992 — 380 torcedores

Rio Grande 0x1 São Paulo — 200 torcedores

Riograndense 1x0 Rio Grande — 149 torcedores

*Todas as outras partidas da competição registraram um público menor que 80 torcedores pagantes.

