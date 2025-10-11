Esportes

3ª Maratona Sesc
Notícia

Medalhista olímpico participa pela primeira vez de uma corrida em Pelotas: “Esse namoro já vinha há um tempo”

Embaixador do evento, Vanderlei Cordeiro de Lima participará do percurso de 5 quilômetros

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS