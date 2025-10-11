Medalhista olímpico participa pela primeira vez de uma corrida em Pelotas: “Esse namoro já vinha há um tempo”

Vanderlei Cordeiro de Lima ganhou a medalha de bronze na Olimpíada de Atenas de 2004 e o prêmio Pierre de Coubertin (foto de arquivo). Gustavo Roth / Agencia RBS

Medalhista olímpico em Atenas 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima será uma das atrações da 3ª Maratona Sesc de Pelotas, que acontece neste domingo (12).

O ex-maratonista participa do percurso de 5 quilômetros, ao lado dos mais de 3,6 mil inscritos — número recorde da competição. O ex-atleta afirma que as tratativas para a sua primeira corrida na cidade já aconteciam desde 2023.

— Esse namoro já vinha há um tempo, em outras edições, mas, infelizmente com a minha agenda, nunca foi possível. Esse ano a gente conseguiu programar antecipadamente e aí deu certo pra que eu pudesse estar presente no evento — revela.

Interação com o público

As largadas da maratona (42 km) e da meia maratona (21 km) acontecem às 6h30min deste domingo, enquanto os demais percursos têm saída marcada para as 9h. O ex-atleta estará no Mercado Público Municipal desde o primeiro momento, para conhecer de perto o público pelotense.

— A partir das 6h já vou estar ali (no Mercado Público). É muito legal essa troca de ideia e de informação, porque o atleta amador talvez não tenha noção da vida do profissional, da rotina, dos desafios, dos obstáculos. Esse momento é de interação, pra mostrar que tudo é possível quando você quer e faz por onde — comenta.

Aos 55 anos, o ex-atleta vive uma nova fase da vida. Depois de décadas competindo em alto nível, ele agora prefere estar próximo dos corredores, incentivando a prática da modalidade:

— Hoje eu estou em um momento bem diferente da minha carreira e da minha vida. Já não estou mais naquele objetivo competitivo de fazer tanto tempo ou chegar em tal colocação. Hoje é mais o objetivo de ser o embaixador do evento, estar ali, poder interagir junto com as pessoas.

Mesmo sem a busca por resultados, o espírito de atleta ainda o acompanha:

— Claro que o espírito competitivo tá dentro de mim. Mas o legal é poder ajudar quem está ao meu lado. Às vezes eu abro mão de correr os 5 quilômetros abaixo de 20 minutos para correr a 25 minutos. Vai ser uma corrida diferente, mas marcante pra mim — completa.

Serviço