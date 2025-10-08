Maratona Sesc de Pelotas bate recorde de inscritos e deve reunir mais de 3,6 mil atletas

Os corredores vêm de diversas regiões do Brasil. Concorrer Fotografia Esportiva / Divulgação

A 3ª Maratona Sesc de Pelotas já fez história. A corrida, que acontece no domingo (12), teve mais de 3,6 mil inscritos, superando os números das edições anteriores — cerca de três mil atletas em 2024 e dois mil em 2023.

A largadas acontecem em um dos principais cartões-postais da cidade, o Mercado Público Municipal. As provas de 42km (maratona) e 21km (meia maratona) começam às 6h30min, enquanto as rústicas de 5km e 10km terão início às 9h. Já a caminhada participativa está marcada para as 10h.

Os corredores vêm de diversas regiões do Brasil, representando estados como Ceará, Paraná e São Paulo, além de inúmeras cidades gaúchas. Segundo os organizadores, o evento busca incentivar a prática esportiva, promover hábitos saudáveis e fortalecer o turismo regional, evidenciando o potencial de Pelotas como destino esportivo.

A edição deste ano terá a participação do maratonista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e reconhecido mundialmente por sua história de superação. Ele participará da prova de 5km e acompanhará de perto as atividades do evento.

— A Maratona é muito mais do que uma corrida: é uma celebração da saúde, do esporte e da nossa cidade. Ver Pelotas recebendo atletas de todo o Brasil e, ainda, contar com a inspiração do Vanderlei Cordeiro de Lima torna esta edição mais do que especial. É um orgulho para o Sesc e para a comunidade viver esse momento juntos — destaca Luís Fernando Parada, diretor do Sesc Pelotas.

A premiação contempla diversas categorias e modalidades. Todos os atletas que concluírem suas provas receberão medalhas de participação, e os melhores colocados — tanto na classificação geral quanto por categoria — serão agraciados com troféus e prêmios especiais. Além de valores que somam R$ 6 mil, os vencedores poderão desfrutar de finais de semana em hotéis do Sesc/RS.

A Maratona é organizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, por meio da Gerência de Esporte e Lazer do Sesc/RS e da Unidade Sesc Pelotas, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Retirada dos kits

9/10 – 13h às 19h

Maratona (42 km) e Meia Maratona (21 km) - retirada na Loja Hercílio do Calçadão – R. Andrade Neves, 1.724;

- retirada na Loja Hercílio do Calçadão – R. Andrade Neves, 1.724; Caminhada Participativa - retirada na Loja Hercílio Homem – R. Sete de Setembro, 301;

- retirada na Loja Hercílio Homem – R. Sete de Setembro, 301; Rústicas 5 km e 10 km - retirada na Loja Hercílio Esquina – R. Marechal Floriano, 153.

10 e 11/10 – 8h30min às 19h

Maratona e Meia Maratona - retirada na Loja Hercílio Calçadão – R. Andrade Neves, 1.724;

- retirada na Loja Hercílio Calçadão – R. Andrade Neves, 1.724; Caminhada Participativa - retirada na Loja Hercílio Homem – R. Sete de Setembro, 301;

- retirada na Loja Hercílio Homem – R. Sete de Setembro, 301; Rústicas 5 km e 10 km - retirada na Loja Hercílio Esquina – R. Marechal Floriano, 153.

12/10 – 5h às 10h

Todas as modalidades - retirada no Mercado Público de Pelotas.

Serviço

Data: 12/10 (domingo)

Local: Largada do Mercado Público Municipal de Pelotas

Horário: 6h30 (maratona e meia maratona), 9h (5km e 10km) e 10h (caminhada)