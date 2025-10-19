Manhã de homenagens em Pelotas marca um ano da tragédia com equipe do Remar para o Futuro

Familiares e amigos homenagearam as vítimas às margens do Arroio Pelotas. Manuelle Motta / RBS TV

Uma cerimônia às margens do Arroio Pelotas, na manhã deste domingo (19), celebrou a memória das nove vítimas da tragédia que tirou a vida de sete jovens atletas do projeto Remar para o Futuro, do treinador Oguener Tissot e do motorista Ricardo Leal da Silva.

O grupo retornava de uma competição em São Paulo quando a van em que estava foi atingida por uma carreta na BR-376 em Guaratuba, litoral do Paraná, na noite de 20 de outubro de 2024.

As homenagens ocorreram na sede do Centro Português 1º de Dezembro, local que sedia os treinos do projeto que insere jovens de Pelotas na prática do remo e que já foi reconhecido em competições nacionais. A celebração incluiu uma "remada da saudade" e missa campal.

Mãe de Oguener Tissot, o treinador que inspirou jovens e era a principal liderança do Remar para o Futuro, Silvia Maria Tissot ressaltou que o legado do filho e dos jovens atletas sobrevive.

— Apesar de a gente lembrar com saudade deles, é um local de alegria, de paz, de tranquilidade, porque era isso que eles transmitiam. O Oguener era apaixonado por isso aqui, aqui era a casa dele, era a igreja dele, era a vida dele. Então, a gente continua, apesar da dor e da saudade, mas com alegria de saber que está conseguindo dar continuidade a esse legado.

Único sobrevivente da tragédia, João Pedro Milgarejo tenta superar a dor e dar continuidade ao sonho dos colegas e do treinador.

— O que me motivou para continuar com o projeto foram eles. Até agora foi eles e vai continuar sempre sendo eles. Tanto que agora eu fui para o (Campeonato) Brasileiro e sinto que cumpri a minha missão do ano passado, que eu consegui ir para o Brasileiro dar o meu melhor — disse.

Dona Silvia Maria ressaltou a força de Milgarejo para continuar no esporte.

— Tem que salientar a garra do Milgarejo, que, apesar de tudo que sofreu, como único sobrevivente, ele conseguiu vencer e está aí, servindo de exemplo pros outros. Garra, resiliência e determinação de dar continuidade ao legado não só dele, como dos meninos que foram também.

— Muitas vezes eu penso em desistir do remo, largar tudo, ficar só no meu quarto chorando. Mas não, eu fico pensando que vai ser só pior para mim e que eles não iam gostar se eu ficasse pior, eles iam gostar que eu continuasse o legado deles e do Oguener — desabafou João Pedro.

Natália da Cruz é atleta e irmã de Nicole, uma das vítimas da tragédia. Para ela, Nicole é fonte de inspiração.

— Eu não consegui falar para ela, mas eu tenho muito orgulho. Eu não era de demonstrar, mas tenho uma admiração por ela muito grande, porque ela era muito forte, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu enxergava que ela estava sempre tentando se superar — afirmou.

Relembre o acidente

Os atletas estavam retornando para Pelotas após participarem do Campeonato Brasileiro de Remo, em São Paulo. No torneio, a equipe que representou o Clube Centro Português 1º de Dezembro conquistou sete medalhas e ficou em sexto lugar geral entre 30 participantes.

A tragédia ocorreu na BR-376, nas proximidades de Guaratuba, no Paraná. Nove pessoas morreram após um caminhão colidir com a van de turismo onde estava a equipe do projeto Remar para o Futuro na noite do dia 20 de outubro. Sete jovens, com idades entre 17 e 21 anos, perderam a vida, além do motorista do veículo e do treinador.

O acidente vitimou os atletas Angel Souto Vidal, 16 anos, Helen Belony, 20, Henri Fontoura Guimarães, 17, João Pedro Kerchiner da Silva, 17, Nicole da Cruz, 15, Samuel Benites Lopes, 15, Vitor Fernandes Camargo, 17. O treinador Oguener Tissot, 43, e o motorista Ricardo Leal da Cunha, 52, também morreram.