Malgi encerra preparação e busca quebrar hegemonia da Celemaster na final do Gauchão de Futsal Feminino 

Em 2025, equipe pelotense disputou a Liga Feminina de Futsal pela primeira vez. Pedro Lopes / Malgi / Divulgação

A Malgi está pronta para mais uma decisão da Liga Gaúcha de Futsal Feminino. A equipe pelotense, que busca o título inédito, enfrenta a Celemaster neste sábado (11), às 20h, em Uruguaiana, pelo jogo de ida da final.

As equipes decidirão o título da Liga Gaúcha Feminina pelo quinto ano consecutivo. O time de Uruguaiana é o atual pentacampeão da competição e venceu todas as decisões anteriores.

Nesta temporada, no entanto, a Malgi venceu os dois confrontos diretos — 2 a 1 e 9 a 1 — e chega embalada para tentar quebrar a sequência e conquistar o título inédito. A grande final será no dia 25, no ginásio do Profut, em Pelotas.

Preparação encerrada

O técnico Maurício Giusti destaca que o grupo chega pronto para a decisão, depois de semanas de treinos e ajustes técnicos e táticos específicos para a partida:

— Fizemos alguns ajustes defensivos, alguns ajustes ofensivos. Analisamos os jogos do adversário, que fez uma excelente Taça Brasil agora há pouco tempo. Estamos atentos a isso. O trabalho físico, psicológico e mental está pronto. Vamos para Uruguaiana na melhor preparação possível.

Apesar da forte preparação, a Malgi está há mais de um mês sem entrar em quadra por partidas oficiais, o que conforme Giusti é um desafio a mais para a equipe. O último jogo das pelotenses foi no dia 6 de setembro, em uma goleada por 9 a 1 justamente diante da Celemaster.

— Uma pena foi só um mês parado. Ficamos sem jogos neste último mês. Jogamos o último jogo contra a própria equipe de Uruguaiana. Acabamos fazendo dois jogos-treinos contra as equipes masculinas de base, para tentar manter o ritmo. Mas tirando isso, vamos 100% — comenta o técnico.

Experiência nacional

Segundo Giusti, a participação inédita da Malgi na Liga Feminina de Futsal (LFF) deste ano faz com que a equipe chegue mais preparada do que em anos anteriores.

— A equipe, nos outros anos, acabava ficando quase sem jogar no semestre. Fazíamos jogos dentro da realidade nossa, no estadual, e ia fazer jogos competitivos ali na reta final contra equipes mais rodadas, com atletas com maior bagagem até chegar nos enfrentamentos com a Celemaster. Então tínhamos um déficit de jogos competitivos e, por isso, fomos buscar o calendário competitivo e a entrada na Liga Feminina de Futsal, que veio pra Malgi nesse sentido, de dar essa rodagem — explica.

Em busca da vantagem fora de casa

Mesmo reconhecendo a força das adversárias, o técnico acredita que o time tem condições de mudar a história recente do confronto.

— A expectativa é que a gente aproveite essa boa temporada, esse bom calendário para reverter isso que tem sempre sido um detalhezinho no jogo. Uma batida na trave, uma bola parada, um detalhe no final que tem pesado para o adversário. Vamos em busca disso e tentar repetir dois grandes jogos em casa e fora para dessa vez sair com o título — comenta.

Giusti projeta um confronto com a Celemaster jogando com intensidade, pressionando na quadra ofensiva. Para buscar a vitória fora de casa, a Malgi tentará manter a solidez defensiva: