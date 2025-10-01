Malgi conhece adversária na final da Liga Gaúcha de Futsal Feminino

Malgi venceu a Celemaster nos dois confrontos de 2025 pela Liga Gaúcha. Divulgação / Malgi

Malgi e Celemaster vão decidir o título da Liga Gaúcha de Futsal Feminino pelo quinto ano consecutivo. A equipe de Uruguaiana garantiu vaga na final após vencer o Palestra duas vezes na semifinal, enquanto as pelotenses avançaram de forma direta.

As partidas estão marcadas para os dias 11 e 25 de outubro. A primeira partida será em Uruguaiana, enquanto a grande decisão acontece no ginásio do Profut, em Pelotas.

Retrospecto desfavorável

Desde 2021, as duas equipes disputam a final da Liga Gaúcha Feminina. Pentacampeã da competição, a Celemaster venceu todas as decisões contra as pelotenses.

Na temporada passada, a Malgi chegou a vencer o jogo de ida, em Uruguaiana, mas perdeu a volta em Pelotas. Na prorrogação, a Celemaster conseguiu o 1 a 0 e garantiu o título.

Campanhas em 2025