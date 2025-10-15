“Logo estaremos entre os grandes do futebol”, diz presidente do Brasil de Pelotas após aprovação da SAF

Vilmar Xavier está no cargo desde dezembro de 2024. Gabriel Xavier / G.E. Brasil

O presidente do Brasil de Pelotas, Vilmar Xavier, não esconde a emoção após a aprovação da proposta de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em votação realizada pelos sócios nesta terça-feira (14). Emocionado, Xavier destaca o momento como histórico para o Xavante e para a cidade de Pelotas.

— É um motivo de grande satisfação, de grande alegria, ver essa massa comemorando. Com certeza, essa vitória não é só do Xavante, é da comunidade de Pelotas. O Xavante é muito grande e representa Pelotas pelo Brasil afora. E agora vai ter uma expansão e logo estaremos entre os grandes do futebol. O Brasil de Pelotas vai estar no lugar que merece pela grandeza que tem — afirma.

Leia Mais Sócios aprovam e Brasil de Pelotas é o primeiro time gaúcho a se transformar em SAF

Transição

Para o presidente, o resultado da votação marca o início de uma nova fase na história do clube. Ele ressalta que a decisão dos sócios “leva o clube para um outro patamar” e que o próximo passo será a transição para o novo modelo de gestão:

— O próximo passo agora é a transição. E junto com isso, os contratos, a salvaguarda, a sucessão. O Grêmio Esportivo Brasil atual vai criar um novo Grêmio Esportivo Brasil, e nesse novo é que chegarão os investidores — explica.

Leia Mais Saiba quem são os investidores por trás da proposta de comprar do Brasil-Pel

O presidente estima que o processo burocrático de criação e formalização da SAF leve entre 40 e 60 dias, mas que a transição já inicia na próxima semana. Ele reforça que a partir da chegada da SAF o clube poderá fazer futebol de forma profissional.

— Hoje a gente administra o futebol muitas vezes por emoção, e futebol hoje não comporta mais isso. É preciso profissionalização, razão e investidores que tragam os melhores profissionais — afirma.

Atualmente na disputa da Copa FGF, o Xavante não deve receber nenhum aporte dos investidores até dezembro — data do término da competição.

SAF

A proposta para transformação do modelo de gestão do clube chegou ao Bento Freitas no dia 28 de agosto. Desde então, ela foi discutida junto à diretoria e encaminhada ao Conselho Deliberativo e, posteriormente, à Assembleia Geral de sócios, que aprovou o projeto na terça-feira (14).

A transformação do modelo de gestão foi proposta pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital. O grupo passará a deter 90% das ações da nova empresa — Grêmio Esportivo Brasil SAF — enquanto o clube associativo manterá os 10% restantes.

O Consórcio se compromete investir ao menos R$ 141 milhões ao longo dos próximos 10 anos, com foco em: