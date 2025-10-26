Goleada no Juventude dá confiança ao Pelotas para o Bra-Pel, afirma Telles: "O clássico é um jogo à parte"

Treinador prega cautela após a vitória por 7 a 0. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas atropelou o Juventude por 7 a 0, na tarde deste domingo (26), na Boca do Lobo, e confirmou o bom momento na Copa FGF. A vitória coloca o Lobo na liderança e, conforme o técnico Alessandro Telles, aumenta a confiança para o Bra-Pel de domingo (2), às 15h, no Bento Freitas, que ele considera “um jogo à parte”.

Desde o apito inicial, o Pelotas mostrou imposição e intensidade. A equipe criou chances, pressionou a saída de bola do Juventude e transformou a superioridade em gols, o que, para Telles, foi resultado direto do trabalho da semana:

— A equipe tem entendido o que a gente quer. Hoje conseguimos colocar em prática o nosso modelo de jogo, pressionando alto e sendo eficientes nas finalizações.

O técnico ressalta que o placar elástico é consequência de um processo de amadurecimento do grupo.

— O resultado vem quando o time entende o conceito e executa com confiança. Essa vitória mostra que estamos evoluindo no momento certo da competição — afirma.

Cautela antes do clássico

Apesar da goleada, Telles evita criar qualquer clima de euforia para evitar qualquer perda de foco para o clássico Bra-Pel.

— Não adianta a gente se iludir com o placar. O clássico é completamente diferente, é um jogo à parte, e precisamos estar muito preparados mentalmente — alerta.

A briga pela liderança será um ingrediente a mais para o clássico 370. Atual líder da competição, o Pelotas entra em campo com um ponto a mais que o Brasil.

— Sabemos da força do adversário e do ambiente que vamos encontrar lá. É uma partida que exige concentração máxima. Vamos trabalhar forte durante a semana para chegar prontos — destaca Telles.