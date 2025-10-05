Goleada histórica: Brasil de Pelotas vence São Gabriel por 9 a 0 na Copa FGF

O próximo compromisso do Brasil será diante do Aimoré, no dia 15 de outubro. Gabriel Costa / GEB

O Brasil de Pelotas aplicou uma goleada histórica por 9 a 0 sobre o São Gabriel, neste domingo (5), no estádio Bento Freitas, pela quarta rodada da Copa FGF – Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Essa foi a primeira vitória do Xavante na competição, que agora soma cinco pontos e ocupa a segunda colocação da competição.

Com o resultado, o Brasil também passou a ter o melhor saldo de gols da Copinha, com nove. Antes da goleada, a equipe havia empatado com Gaúcho e Juventude. O próximo compromisso será diante do Aimoré, no dia 15 de outubro.

Leia Mais Gaúcho perde para o Aimoré e deixa escapar a liderança da Copa FGF

Essa é a maior vitória da história do Brasil de Pelotas em competições estaduais e nacionais.

Domínio no primeiro tempo

O Brasil começou o jogo marcando cedo. Com 30 segundos, Adriano Klein fez de cabeça após cruzamento que desviou na defesa. A equipe manteve o controle e, aos 11 minutos, ampliou. Depois de uma jogada ensaiada em escanteio, o goleiro do São Gabriel falhou após Daniel chutar de fora da área.

Aos 23 minutos, Silvano completou um cruzamento e fez o terceiro. O Brasil foi superior durante toda a primeira etapa e levou boa vantagem para o intervalo.

Segundo tempo com seis gols

Logo no primeiro minuto, Marcio Jonatan marcou o quarto. Aos 9 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Brasil. Gabriel fez a cobrança e a bola parou na defesa do goleiro Diogo. Um minuto depois, Willian, do São Gabriel, foi expulso após falta em Adriano Klein.

Com um a mais, o Brasil aproveitou. Aos 14 minutos, Yuri fez de cabeça e anotou o quinto. Aos 23 minutos, Silvano marcou novamente, aproveitando rebote do goleiro.