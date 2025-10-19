Gaúcho x Pelotas hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF

Confronto será realizado na Arena Be8, em Passo Fundo. João Maurício / Agência RBS

Gaúcho e Pelotas se enfrentam neste domingo (19), às 15h, pela sexta rodada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre na Arena Be8, em Passo Fundo.

A partida vale a liderança da competição. O Lobo é o único time com 100% de aproveitamento e vem de vitória diante do Esportivo por 2 a 1. Já o Gaúcho tem sete pontos, dois a menos que o Pelotas, e venceu o Inter sub-20, por 1 a 0, na última rodada.

Prováveis escalações para Gaúcho x Pelotas

Gaúcho: Lucas Alves; Jean, Vinicius Brito, Iago e Dimitry; Luiz Fernando, Renan Metz e Maicon Assis; William Mococa, Zanelatto e Jonathan Lisboa. Técnico: Fabiano Daitx.

Pelotas: Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Vinícius Kiss, Vitor Oliveira e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.

Arbitragem de Gaúcho x Pelotas

Arbitragem de Jonathan Giovanella Vivian, auxiliado por Cristian Matheus Ninoff, Marcelo Luis Krindges e Luciano Prudente.

Onde assistir a Gaúcho x Pelotas