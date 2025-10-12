Esportes

Corredor destaque no RS
Notícia

Gaúcho de Santana do Livramento vence Maratona Sesc de Pelotas

Nidgie da Silva fez a prova em duas horas, 24 minutos e 15 segundos; na Maratona de Porto Alegre, em junho, o atleta ficou na décima colocação

Igor Islabão

Repórter

