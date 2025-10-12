Gaúcho de Santana do Livramento vence Maratona Sesc de Pelotas

Nidgie da Silva venceu uma maratona pela primeira vez. Ígor Islabão / Grupo RBS

Na manhã deste domingo (12), mais de 3.600 atletas tomaram as ruas de Pelotas para participar da 3ª Maratona Sesc de Pelotas. A largada e chegada das provas aconteceram ao lado do Mercado Central, no Centro Histórico do município.

Na prova de 42 quilômetros masculina o vencedor foi o gaúcho que tem sido destaque na modalidade. Nidgie da Silva, 35 anos, natural de Santana do Livramento, realizou o trajeto em duas horas, 24 minutos e 15 segundos. Segundo ele, hoje foi a décima primeira vez que ele participa de uma maratona e a primeira vitória da carreira.

— Eu queria muito que fosse uma vitória dentro do estado porque eu valorizo isso muito. Descer um atleta gaúcho e representar o nosso Estado aqui dentro. Hoje deu para, a partir dos 30 quilômetros, definir, ir para cima e administrar o resultado, trazer a vitória e deixar aqui no nosso Estado — afirma.

Em junho deste ano, na Maratona Internacional de Porto Alegre, Nidgie ficou com o décimo melhor desempenho da competição. Na edição de 2024 ele chegou na sexta colocação.

Campeã

Já na prova feminina foi conquistada pela catarinense Fabricia Stedille, ela realizou a prova em três horas e três minutos.

—Estou muito feliz, é, minha primeira vez vencendo uma maratona, já participei de outras, mas vencendo foi a primeira vez, então tô muito feliz, muito grata. O percurso foi bom, gostei bastante — conta a atleta, que é bicampeã da meia-maratona de Florianópolis.

Também foram disputadas provas de 21 quilômetros, rústicas dez e cinco quilômetros, além de caminhada participativa.

Avaliação da organização da prova

Para o diretor do Sesc Pelotas, Luís Fernando Parada, a avaliação da terceira edição da Maratona Sesc de Pelotas é positiva.

— Os atletas aqui estão muito felizes com o percurso, com a estrutura, com todo o atendimento que a gente tem dado. Também, uma coisa que é importante para nós do sistema Fecomércio é hotelaria atual lotada, restaurantes, a cidade lotou desde sexta-feira com a Maratona, e isso é importante para nós — avalia.