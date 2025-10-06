Final de semana de aniversário do Pelotas terá programação especial na Boca do Lobo

Estádio recebe, no sábado (11), uma partida festiva com ex-atletas do Lobo. Lucas Canez / Pelotas,Divulgação

O Pelotas prepara uma programação especial na Boca do Lobo em comemoração aos seus 117 anos de história. As atividades começam no sábado (11), data do aniversário do clube, e se estendem até domingo (12), quando o time enfrenta o Esportivo, às 15h, pela Copa FGF.

A programação inicia às 10h de sábado, com a tradicional Assembleia Geral do Conselho Deliberativo. Logo depois, às 11h, o estádio recebe um jogo festivo entre ex-atletas do Lobo, aberto ao público.

Em seguida, ao meio-dia, haverá um almoço comemorativo com galeto, por R$ 20 por pessoa. Os ingressos estão à venda na Central de Sócios.