Ex-Inter, Daniel Carvalho marca em campeonato de futsal na Zona Sul; confira o gol

Campeão da Copa Sul-Americana com o Internacional em 2008, o ex-jogador Daniel Carvalho segue mostrando qualidade com a bola, agora nas quadras. Na quinta-feira (2), o ex-jogador marcou um dos gols da vitória por 6 a 5 da seleção de São Lourenço do Sul sobre Arroio Grande, pela Copa Costa Doce de Futsal.
Atuando como pivô, Daniel Carvalho aproveitou o rebote do goleiro e finalizou de perna esquerda para colocar São Lourenço do Sul em vantagem por 3 a 2, aos cinco minutos do segundo tempo. Além dele, Kaká, Matheus Ramires, Renan Schwochow e Choko, duas vezes, também marcaram.
Confira o gol:
Com o resultado, o time chegou a seis pontos em dois jogos e assumiu a liderança do Grupo A.
Escolha por São Lourenço
A Copa Costa Doce de 2025 reúne seleções de dez municípios da região Sul do Estado. As equipes devem ser formadas por atletas locais, mas podem inscrever até quatro jogadores de fora. Natural de Pelotas, Daniel foi inscrito como ficha especial por São Lourenço do Sul.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-atleta explicou que também recebeu convite de Jaguarão, mas não de sua cidade natal:
— Pelotas teve uma avaliação, também acho que não precisava passar por isso. Já tinham os seus jogadores convidados e convocados, e eu não recebi o convite — afirmou.
Atualmente, o ex-atleta atua como diretor esportivo do Pelotas, clube no qual encerrou sua carreira como jogador.