Ex-dirigentes do Brasil de Pelotas são denunciados pelo desvio de R$ 770 mil dos cofres do clube

Em 2024, a Operação Marcola cumpriu mandados de busca contra os investigados. Divulgação / Ministério Público do RS

Correção: os desvios teriam ocorrido entre o final de 2021 e junho de 2023, e não até junho de 2024 como informado inicialmente pelo Ministério Público e publicado por GZH entre as 14h11min de 14 de outubro e as 11:05 de 15 de outubro. O texto já foi corrigido.

O Ministério Público denunciou o ex-presidente do Brasil de Pelotas, Evânio Tavares, o ex-CEO, Wederson Antonossi, e o ex-responsável pela Central de Sócios, Tiago Rezende, pelo desvio de mais de R$ 700 mil dos cofres do Xavante.

Os ex-dirigentes, investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), também foram denunciados por associação criminosa, além de ter sido feito pedido de reparação de danos do valor desviado.

De acordo com o promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, coordenador do 10º Núcleo Regional do Gaeco – Sul e responsável pela Operação Marcola, os crimes ocorreram entre o final de 2021 e junho de 2023, período em que os denunciados utilizaram empresas em seus nomes para ocultar a apropriação de valores provenientes de bilheteria, patrocínios e prêmios em competições.

Leia Mais Quem são os ex-dirigentes do Brasil de Pelotas suspeitos de desviar e se apropriar de recursos do clube

Um dos episódios mais graves envolve o desvio de R$ 471 mil da premiação da Copa do Brasil de 2023, depositada diretamente na conta de um dos denunciados, com apenas parte do valor retornando ao clube Xavante.

Ex-presidente Evânio Tavares é um dos denunciados pelos desvios. Volmer Peres / GE Brasil/Divulgação

Além disso, outro ex-dirigente denunciado se apropriou de R$ 102 mil em patrocínios pagos por cheque, enquanto um terceiro — também denunciado — desviou R$ 196 mil por meio de repasses em contratos de prestação de serviços.

O promotor Rogério Meirelles Caldas ainda requereu a condenação dos três ao pagamento de indenização mínima de R$ 770 mil, correspondente ao prejuízo causado ao Brasil de Pelotas. A investigação, na época dos fatos, iniciou após a atual direção do clube procurar o MPRS.

A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos denunciados.

Operação Marcola

Deflagrada em julho de 2024, a Operação Marcola investiga o desvio de recursos do Brasil entre 2021 e 2023 — durante a gestão do ex-presidente Evânio Tavares. Na ocasião, foram cumpridos pelo Gaeco, do Ministério Público do RS, 10 mandados de busca e apreensão em Pelotas e em Contagem, Minas Gerais.

Estádio Bento Freitas foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão, no ano passado. Jefferson Botega / Agencia RBS

A apuração teve início após a atual direção do Brasil encaminhar denúncias ao MP. Segundo a investigação, ex-dirigentes teriam transferido valores das contas do Brasil para contas pessoais, sob a justificativa de que o dinheiro seria destinado a depósitos judiciais trabalhistas. Parte das quantias, no entanto, não retornava aos cofres xavantes.

Foram identificadas movimentações envolvendo repasses da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), patrocínios e programas de sócios.

Além da esfera penal, o MP pretende reforçar o bloqueio de bens e buscar o ressarcimento dos valores desviados ao clube.



