Esportes

Operação Marcola
Notícia

Ex-dirigentes do Brasil de Pelotas são denunciados pelo desvio de R$ 770 mil dos cofres do clube

Desvios teriam ocorrido entre o final de 2021 e junho de 2023; Ministério Público pediu o ressarcimento dos valores

Daniel Costa

