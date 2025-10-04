Quase um ano após trágico acidente, projeto Remar para o Futuro voltará ao Campeonato Brasileiro 

Delegação é composta por 11 jovens. Reprodução / Remar Para o Futuro

Os atletas do Remar para o Futuro começam a disputar, na terça-feira (7), o Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, que ocorre até sábado (12), no Rio de Janeiro.

A delegação conta com 11 competidores, acompanhados pela equipe técnica formada pelos treinadores Paulo Daunis e Davi Rubira, a administradora Anelita Michelini e o nutricionista Matheus Wicth.

Os atletas convocados para o Brasileiro de Remo são: Cauã Silva, Ravi Santos, Lucas Brum, Anthony Barreto, Arthur Dias, Gabriel Dias, João Duarte, Marco Lisakovisk, Carlos Segovia, João Milgarejo e Brenda Madruga, que disputarão provas em diversas categorias, como 4x, 8+, 2x e 2x feminino.

Entenda cada categoria:

2x (Double Skiff): dois atletas no barco, com dois remos cada e sem timoneiro.

4x (Quadruplo Scull): Quatro atletas no barco, com dois remos cada e sem timoneiro.

8+: Oito atletas com um remo cada, com timoneiro.

Momento especial

A participação do projeto no Campeonato Brasileiro ocorre quase um ano após o trágico acidente que tirou a vida do coordenador do Remar e de sete atletas, que voltavam dessa mesma competição.

— Respeitando o passado, trabalhando no presente e olhando para o futuro — afirma a coordenação, destacando a força do grupo em seguir competindo.

O projeto já vinha mostrando bons resultados no cenário estadual. Em setembro, durante a 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Remo, realizada na Ilha do Pavão, em Porto Alegre, a equipe conquistou 12 medalhas: três ouros, duas pratas e sete bronzes.

O Remar para o Futuro é desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais e financiamento do Pró-Esporte RS. A iniciativa conta ainda com equipe técnica ampliada e suporte de profissionais das áreas de nutrição, saúde e fisioterapia.



