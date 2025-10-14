Entenda como funcionará a votação dos sócios para transformar o Brasil de Pelotas em SAF

Xavante pode ser o primeiro clube gaúcho a trocar o modelo associativo pelo de SAF. Volmer Perez / Brasil-Pel/Divulgação

O Brasil de Pelotas realiza, nesta terça-feira (14), a partir das 19h, a Assembleia Geral dos Sócios que vai decidir se o clube será transformado em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro é a etapa final do processo, iniciado com a aprovação unânime do Conselho Deliberativo na semana passada.

Quem pode votar

Podem participar da votação somente os associados em dia há pelo menos um ano ininterrupto. Os sócios que tenham renegociado recentemente débitos não atendem ao requisito de 12 meses de adimplência contínua e, por isso, não estão aptos a votar.

Os sócios na modalidade dependente também poderão participar e votar, desde que tanto o titular quanto o dependente estejam adimplentes.

Cada sócio apto terá direito a um voto, que será registrado de forma secreta, por cédula. Conforme a presidente do Conselho Deliberativo, Laura Quevedo, a estimativa é que cerca de 500 associados possam participar.

Como será o acesso e o credenciamento

O acesso ao local da Assembleia será liberado a partir das 18h. O associado deverá se dirigir à Central de Sócios —com a carteirinha ou um documento de identificação — para realizar o credenciamento, onde receberá uma pulseira obrigatória para entrar na reunião.

Após o credenciamento a entrada é obrigatória. A orientação do clube é que os torcedores evitem chegar com muita antecedência, para prevenir filas.

Os portões serão fechados às 20h, e, após o ingresso, não será permitido sair e retornar ao local da Assembleia.

Como será a votação

A Assembleia começará com uma breve apresentação sobre o processo de transformação em SAF, realizada pelo conselheiro Leandro Sinott. Em seguida, será realizada a votação secreta, por meio de cédulas.

O horário de encerramento não foi definido, pois dependerá do andamento das deliberações e da apuração dos votos.

O que precisa para a proposta ser aprovada

De acordo com o estatuto do clube, a proposta de transformação em SAF será aprovada caso a maioria simples seja favorável, ou seja, se mais da metade dos sócios presentes votar “sim”. No caso de empate, o presidente da Assembleia — associado indicado no início da reunião — tem o voto de minerva.

Se aprovada, o Brasil de Pelotas se tornará o primeiro clube do Rio Grande do Sul a adotar o modelo de SAF, passando a ter uma gestão empresarial, com capital dividido entre investidores e a associação.

O que está em jogo

A proposta em análise prevê a venda de 90% das ações do Grêmio Esportivo Brasil SAF para o Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital.

O grupo se compromete a investir ao menos R$ 141 milhões ao longo de dez anos, incluindo:

Reforma do Estádio Bento Freitas ;

; Construção de um novo centro de treinamento ;

; Investimentos nas categorias de base ;

; Assunção da dívida do clube, avaliada em cerca de R$ 21,1 milhões, aprovada na recuperação judicial.



