Entenda como funcionará a transição do Brasil de Pelotas para se tornar SAF

SAF promete modernizar o Estádio Bento Freitas. Daniel Costa / Grupo RBS

Após a aprovação pelos sócios, o Brasil de Pelotas entra na fase de transição para se tornar oficialmente uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O processo, que inicia na próxima semana, será conduzido pela Pluri Sports, empresa de consultoria contratada pelo clube, e deve se estender até o final de 2025, quando a nova estrutura assumirá integralmente a gestão do futebol profissional.

Análise e contratos

De acordo com o economista Fernando Ferreira, fundador da Pluri Sports, a primeira etapa da transição envolve uma análise detalhada da situação do clube, conhecida como due diligence, que abrange aspectos financeiros e jurídicos. Paralelamente, serão elaborados e ajustados quatro contratos principais que formalizam a criação e o funcionamento da SAF.

— Agora a gente entra na fase da due diligence, em que haverá uma due diligence financeira e jurídica do clube. (...) São quatro contratos que precisam ser feitos, então esses contratos entram agora na fase de estruturação, confecção, discussão e ajuste. É uma fase que vai levar até o final do ano. No final do ano a gente tem o closing da operação — explica.

O closing marca a conclusão oficial da operação e a transferência da gestão do futebol para o Consórcio Xavante. Até lá, a SAF não interfere nas atividades esportivas.

Segundo o presidente Vilmar Xavier, essa transição será gradual, organizada por segmentos, e começará na próxima semana. A expectativa é que o processo burocrático e documental leve de 40 a 60 dias. Neste período, o clube também deve fazer algumas mudanças no estatuto para se adequar a Lei 14.193/2021 — a Lei da SAF.

Gestão do futebol

Na fase de gestão compartilhada, os investidores do Consórcio Xavante — formado pelo ex-jogador Emerson da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital — terão acesso oficial ao clube e iniciarão a integração administrativa, sem ainda interferir diretamente nas decisões esportivas.

Durante a transição, todas as decisões relacionadas ao futebol permanecem sob responsabilidade da associação Brasil de Pelotas.

— Na parte de futebol não haverá nenhuma ingerência da SAF nesse momento. Essas decisões são da associação, a SAF não é nem consultada e nem participa de discussão — reforça Ferreira.

No período, a SAF concentra esforços no planejamento estratégico e financeiro para 2026, incluindo a preparação da estrutura esportiva e administrativa que será implementada sob o novo modelo.

Próximos passos

Nos próximos meses, a SAF e a associação trabalharão conjuntamente na revisão de contratos. A partir do término do processo, previsto para encerrar entre dezembro deste ano e janeiro de 2026, a SAF deve assumir totalmente o comando do clube, enquanto a Associação Grêmio Esportivo Brasil permanecerá responsável pelas funções sociais e patrimoniais do clube.

O Consórcio passará a deter 90% das ações da nova empresa — Grêmio Esportivo Brasil SAF — enquanto o clube associativo manterá os 10% restantes.

Leia Mais Saiba quem são os investidores por trás da proposta de comprar do Brasil-Pel

O grupo se compromete em investir ao menos R$ 141 milhões ao longo dos próximos 10 anos, com foco em:

Modernização do Estádio Bento Freitas;

Construção de um novo centro de treinamento;

Fortalecimento das categorias de base;

Assunção de parte da dívida do clube, estimada em R$ 21,1 milhões, reconhecida na recuperação judicial.

Entenda os processos

1. Due diligence – É a primeira etapa, em que ocorre uma análise financeira e jurídica completa do clube.

2. Elaboração dos quatro contratos – Em paralelo à auditoria, são preparados e ajustados quatro documentos principais:

Contrato de constituição da SAF , que cria legalmente a nova empresa — o Grêmio Esportivo Brasil SAF;

, que cria legalmente a nova empresa — o Grêmio Esportivo Brasil SAF; Contrato de transferência de ativos e passivos , que define o que passará da associação para a SAF;

, que define o que passará da associação para a SAF; Contrato de investimento , que formaliza os valores, prazos e obrigações do Consórcio Xavante;

, que formaliza os valores, prazos e obrigações do Consórcio Xavante; Acordo de acionistas, que regula a relação entre os novos investidores e o clube.

3. Gestão compartilhada – No período da elaboração dos contratos, investidores e clube iniciam a integração administrativa, mas sem interferência nas decisões esportivas.