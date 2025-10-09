Emerson Puma confirma visita ao Brasil de Pelotas após aprovação da SAF: “Antes do final do ano estarei aí com vocês”

Ex-jogador participou de forma virtual da reunião do Conselho Deliberativo. Daniel Costa / Grupo RBS

O ex-atleta Emerson Rosa, conhecido como "Puma", — principal nome do Consórcio Xavante — fará uma visita ao Bento Freitas após a conclusão do processo que transforma o Brasil de Pelotas em Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Logo após a aprovação unânime da proposta pelo Conselho Deliberativo do clube, o pelotense — que atualmente mora nos Estados Unidos — participou virtualmente da reunião e falou por cerca de quatro minutos sobre sua ligação com o Xavante e a satisfação em contribuir com o momento histórico.

— Nunca imaginei estar nesse momento participando dessa história, desse momento especial. Os conselheiros terão alguém que vai trabalhar muito, que vai investir e que tem certeza que o Brasil vai voltar a ser aquele Brasil que todos conhecem e já viram — afirmou.

Durante sua fala, ele relembrou a emoção que sentiu quando viu o Brasil bater o Flamengo, de Zico, por 2 a 0, em 1985, diante de um Bento Freitas lotado. Depois, falou sobre seu começo no futebol, que aconteceu no bairro Fragata, passando pela base do próprio Xavante até chegar aos grandes clubes europeus.

Visita ao Bento Freitas

Questionado pela presidente do Conselho, Laura Quevedo, sobre uma visita ao clube, Emerson respondeu:

— Já estou marcando minha ida. Provavelmente antes do final do ano estarei aí com vocês fazendo uma visita. Eu só não tenho a data ainda, a gente está superando algumas coisas desse processo, que a gente sabe que não é fácil, mas que pouco a pouco as coisas já estão se resolvendo.

Com a conclusão do negócio na próxima semana, a expectativa é que a visita ocorra até novembro.