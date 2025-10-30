Divisão de Acesso 2026 é adiada e terá novo formato de disputa; veja como será

Brasil e Pelotas disputam juntos o torneio pela primeira vez na história. Carlos Insaurriaga / Brasil-Pel Divulgação

A Divisão de Acesso de 2026 começará no dia 2 de agosto e voltará a ter as equipes divididas em quatro grupos, formato que não era utilizado desde 2011. Rebaixados no Gauchão deste ano, Brasil e Pelotas estarão juntos no torneio pela primeira vez na história.

Após definir pelo começo da competição em 5 julho, os clubes pediram um adiamento, que foi confirmado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em reunião com os participantes nesta quinta-feira (30). Apesar da definição, a entidade garante que novas mudanças ainda podem ocorrer e que o calendário oficial será divulgado somente nas próximas semanas.

A Série A2 será disputada em 18 datas — três a menos que neste ano —, com a final marcada para 31 de outubro. Na primeira fase, os times enfrentarão os adversários dos outros grupos, em turno único, e os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, que será realizado em jogos de ida e volta.

Entre os participantes, ainda falta definir os dois clubes que conquistarão o acesso na Terceirona.

Clubes participantes

Aimoré

Bagé

Brasil de Farroupilha

Brasil de Pelotas

Esportivo

Gaúcho

Glória

Gramadense

Lajeadense

Passo Fundo

Pelotas

Santa Cruz

União Frederiquense

Veranópolis

Classificado da Terceirona

Classificado da Terceirona

