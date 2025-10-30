Divisão de Acesso 2026 é adiada e terá novo formato de disputa; veja como será

A Divisão de Acesso de 2026 começará no dia 2 de agosto e voltará a ter as equipes divididas em quatro grupos, formato que não era utilizado desde 2011. Rebaixados no Gauchão deste ano, Brasil e Pelotas estarão juntos no torneio pela primeira vez na história.
Após definir pelo começo da competição em 5 julho, os clubes pediram um adiamento, que foi confirmado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em reunião com os participantes nesta quinta-feira (30). Apesar da definição, a entidade garante que novas mudanças ainda podem ocorrer e que o calendário oficial será divulgado somente nas próximas semanas.
A Série A2 será disputada em 18 datas — três a menos que neste ano —, com a final marcada para 31 de outubro. Na primeira fase, os times enfrentarão os adversários dos outros grupos, em turno único, e os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, que será realizado em jogos de ida e volta.
Entre os participantes, ainda falta definir os dois clubes que conquistarão o acesso na Terceirona.
Clubes participantes
- Aimoré
- Bagé
- Brasil de Farroupilha
- Brasil de Pelotas
- Esportivo
- Gaúcho
- Glória
- Gramadense
- Lajeadense
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz
- União Frederiquense
- Veranópolis
- Classificado da Terceirona
- Classificado da Terceirona
Série D
Para o Brasil — e o Pelotas, caso conquiste a Copa FGF — a disputa da Divisão de Acesso será simultânea à reta final da Série D. Em 2026, a competição nacional acontece entre 5 de abril e 13 de setembro.