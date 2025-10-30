Definido árbitro do clássico Bra-Pel; veja quem é

Elias da Silva Elyseu apita o quarto clássico do ano. Reprodução / Arquivo pessoal

Elias da Silva Elyseu será o árbitro do clássico Bra-Pel de domingo (2), às 16h, pela oitava rodada da Copa FGF. O nome do juiz foi anunciado em audiência pública na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre, na noite de quarta-feira (29).

Elyseu, 31 anos, foi escolhido como o árbitro revelação do Gauchão 2024 e fará sua estreia no clássico Bra-Pel. Ele será auxiliado por Otávio Legramanti, Daniel Gomes Fraga e Gabriel Konzen.

O clássico será a terceira partida de Elyseu na Copa FGF. Ele apitou a vitória do Inter sobre o Juventude, por 3 a 2, pela quinta rodada, e o empate sem gols entre Brasil e Gaúcho, na estreia, no Bento Freitas.

No Gauchão, o árbitro apitou duas partidas da dupla Bra-Pel, ambas com empate em 1 a 1: São José x Pelotas, pela primeira rodada; e Avenida x Brasil pela abertura do quadrangular da permanência.

Francisco Soares Dias, Wagner Silveira Echevarria e Anderson Daronco apitaram os outros três clássicos da temporada.

Mudança de horário