Contra o São Gabriel, Brasil de Pelotas marcou quase o mesmo número de gols que em todo Gauchão

Adriano Klein, Daniel, Silvano (2), Márcio Jonatan, Yuri, Ghiven e Patrikão (2), marcaram os gols do Brasil. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Em 90 minutos, o Brasil de Pelotas marcou quase tantos gols quanto em todo o Campeonato Gaúcho de 2025. Foram 10 gols em 14 jogos no Gauchão, enquanto no domingo (5), o Xavante balançou as redes nove vezes diante do São Gabriel.

Desde a chegada de Emerson Cris, o time havia marcado 12 gols em 16 partidas pela Série D e pela Copinha. No período, o técnico destacava que o Brasil criava oportunidades, mas faltava efetividade nas finalizações — algo que sobrou na goleada do fim de semana.

Após o jogo, Emerson Cris ressaltou justamente o ponto que vinha cobrando do grupo nas últimas semanas: transformar o volume de jogo em gols.

O técnico também destacou que a vitória simboliza o crescimento do grupo, tanto em desempenho quanto em opções dentro do elenco.

— Hoje (domingo) a gente ganhou muitas peças durante o jogo. A entrada do Otávio já mostrou diferença, o Patrikão, o Jonathan, o Ghiven que entrou também, fora os que a gente já conhece. O time está ganhando corpo, ganhando mais alternativas. É uma mudança de comportamento e filosofia que a gente vem falando. Isso é um processo e, às vezes, demanda tempo, mas já dá pra ver um crescimento — avaliou.

Um dos pontos mais elogiados pelo treinador foi a postura da equipe mesmo com o placar construído.

— Acho que a melhor maneira de respeitar o adversário é continuar fazendo aquilo que a gente se propôs, aquilo que a gente treinou. Aproveitando as oportunidades, jogando firme, jogando forte, em busca de mais, sem se acomodar de forma alguma. Isso a gente plantou nos atletas: essa filosofia de intensidade alta, de rotação máxima. Eu falei pra eles: “me dá 45 minutos em alta intensidade, em alto ritmo, não adianta se poupar”. Hoje o futebol não permite isso — destacou.

Mesmo com a goleada, Emerson reforçou que o foco deve ser na evolução coletiva e na manutenção do desempenho:

— É passo a passo pra que a gente ganhe um degrauzinho de cada vez e chegue no ponto ideal no momento certo. A gente sabe que vão ter jogos muito mais difíceis, que vamos encontrar dificuldade pelo caminho, e sempre procurando melhorar, encontrando outros mecanismos, outras formas e alternativas pra manter esse mesmo nível de entrega — disse.

O técnico também avaliou o contexto físico e técnico da equipe, citando o cuidado com o gramado e a importância de seguir evoluindo para as próximas fases.

— A gente vem preservando muito o campo, porque nosso time exige isso. É um campo bom, com qualidade técnica, para os atletas tentarem reproduzir aquilo que fazemos nos treinamentos. É um processo de evolução, e espero que a gente continue crescendo, passo a passo, jogo a jogo — completou Emerson Cris.

Mesmo valorizando a atuação, o técnico ponderou que a goleada não pode gerar acomodação aos atletas:

— É claro que o resultado traz coisas bacanas, mas a gente tem que entender o contexto. Tentamos fazer isso também contra o Gaúcho e o Juventude e não fomos eficientes. Então é continuar com os pés no chão, cabeça no lugar e humildade pra seguir trabalhando.