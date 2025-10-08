Conselho aprova proposta para transformar o Brasil de Pelotas em SAF

Reunião aconteceu de forma híbrida. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Conselho Deliberativo do Brasil de Pelotas aprovou, por unanimidade, na noite desta quarta-feira (8), a proposta que transforma o clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e vende 90% das suas ações. A votação foi realizada no Salão de Honras do Bento Freitas.

Com a aprovação, o próximo passo será a convocação da Assembleia Geral para que os sócios decidam se concordam com a mudança. São considerados aptos a votar todos os associados em dia há pelo menos um ano ininterrupto.

De acordo com a presidente do Conselho, Laura Quevedo, a convocação deve ocorrer na quinta-feira (9) para a realização da Assembleia no dia 14 de outubro, seguindo o estatuto do clube, que prevê cinco dias de antecedência.

Caso aprovada, o Brasil será o primeiro clube gaúcho a trocar o modelo associativo pelo de SAF.

A reunião teve início às 19h30 e foi conduzida em formato híbrido, com parte dos conselheiros participando de forma presencial e outros de maneira virtual. A votação foi aberta, com cada conselheiro se manifestando individualmente.

Antes da votação, houve uma breve apresentação sobre a proposta. Representantes do grupo de trabalho da SAF no Conselho — Sérgio Andréa, André Mattos e Gerson Farias — também estiveram presentes para esclarecer alguns pontos do documento.

— O documento não pode ser publicizado porque tem cláusulas de confidencialidade e dados específicos dos investidores. Então, destacamos o que é importante para o clube, porque o que estamos aprovando é a proposta já vinculante, então votamos pelo sim ou pelo não — afirma a presidente.

O Conselho do Brasil de Pelotas é composto por 110 integrantes, entre efetivos e natos, e a aprovação ocorreu por maioria simples entre os presentes.

O que prevê a proposta

O documento foi apresentado pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital. O grupo pretende adquirir 90% das ações da SAF, ficando ao clube os 10% restantes, e investir pelo menos R$ 141 milhões nos próximos dez anos.

Entre os compromissos assumidos estão a reforma do Estádio Bento Freitas, a construção de um novo centro de treinamento e investimentos nas categorias de base. Dentro do recurso citado, o consórcio também se compromete a assumir parte da dívida do clube, cerca de R$ 21,1 milhões, valor aprovado na recuperação judicial.