Com vaga garantida, estudantes do IFSul buscam recursos para disputar competição nacional em Natal

Um grupo formado por 35 estudantes do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) campus Pelotas está se mobilizando para arrecadar R$ 140 mil com o objetivo de representar a cidade nos Jogos Nacionais dos Institutos Federais (JIF).

A competição acontece em Natal, entre os dias 24 e 29 de novembro. O evento reunirá alunos-atletas de todo o país para competir em diversas modalidades.

As equipes de handebol feminino, basquete e futsal, formadas por jovens entre 17 e 19 anos, conquistaram a classificação ao vencer campeonatos regionais disputados por cidades do Estado entre diferentes campi do IFSul. Agora, os estudantes buscam garantir a presença na etapa nacional do evento.

— Nós fizemos um levantamento extraoficial, junto com os professores do basquete, do futebol, e precisamos em torno de R$ 140 mil reais para as equipes. Isso será para gastos com passagem aérea, porque não há como atravessar o Brasil de ônibus, além de custos parciais com alimentação — afirma o coordenador da equipe de Handebol, Vinicius Costa.

Sem recursos suficientes para custear passagem, alimentação e hospedagem, os estudantes e a comunidade escolar recorreram à reitoria do IFSul em busca de apoio financeiro. No entanto, segundo Costa, a resposta até o momento foi negativa.

— A reitoria sempre bancou, porém, neste momento, a alegação que temos até essa última quarta (15) é negativa. Alegam que não possuem dinheiro para outras demandas e não terão para o esporte — afirma.

Além da competição em si, o treinador afirma que os jogos nacionais são considerados uma oportunidade de integração, aprendizado e desenvolvimento pessoal para os estudantes.

Diante da dificuldade financeira, os grupos iniciaram uma campanha por meio das redes sociais para buscar parcerias e doações que viabilizem a viagem. Contudo, não arrecadaram o suficiente.

— Eu vou fazer o máximo que puder para levar as doze meninas do Handebol para a competição. Se vou conseguir, não sei. Mas estamos trabalhando para conseguir um patrocínio — completa o treinador Vinicius Costa.

A reportagem de GZH Zona Sul entrou em contato com a assessoria da reitoria do IFSul, que afirmou que a gestão busca garantir os recursos para os alunos.